Bitcoin, Ethereum : Des signes substantiels de reprise haussière

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

Un actif qui se rapproche d’une valeur technologique

Le Bitcoin s’affranchit d’une oblique baissière

Ethereum : Un rebond possible vers la zone des 3500 USD

Le Bitcoin a bondi de 11 % vendredi, le ramenant au-dessus des 40 000 dollars pour la première fois en deux semaines. Quelques jours plus tôt, il se situait encore sous les 37 000 $.

Pourtant, les prix du bitcoin sont bien loin des sommets atteints en novembre. La crypto-monnaie s'échangeait à près de 70 000 dollars à son sommet.

Avec la hausse des taux et de l'inflation, les investisseurs sont divisés sur la façon d'évaluer les cryptomonnaies.

Même si le bitcoin reste volatil, il est en train de devenir un élément de base d’un portefeuille d’investissement. Il est de plus en plus associé à une valeur technologique et pas comme une réserve de valeur concurrent de l’or comme certains le prédisaient.

De ce fait, une corrélation avec le Nasdaq s’est matérialisée. On verra si cela perdure dans les prochaines semaines ou s’il faut le considérer d’une façon complètement indépendante.

Le Bitcoin a donné un signal très positif en franchissant l’oblique baissière qui barrait sa reprise puis en franchissant l’ancienne droite de support devenue résistance sous 40 000 USD.

Le rebond peut donc se poursuivre vers le niveau des 45 550 USD qui correspond à une zone de confluence : ancienne droite de support et retracement Fibonacci de 38,2%. Au-dessus de cette zone se situe une barrière solide réunissant le retracement Fibonacci de 50% et droite de résistance sous 52 000 USD.

Un retour sous les 40 000 USD remettrait en cause cette lecture de reprise.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

L’Ether confirme son regain de force avec le dépassement d’une oblique baissière. Il pourrait se diriger vers la forte zone de résistance autour de 3 500 USD où convergent une droite de résistance, un retracement Fibonacci et une moyenne mobile à 200 périodes.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se retournent à la hausse appuyant ce scénario de rebond.

Un retour sous le support à 2950 USD invaliderait cette lecture positive.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

