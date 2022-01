Bitcoin, Ethereum : le KRACH

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

Les deux principales cryptomonnaies ont perdu 50% de leur valeur

Le Bitcoin rejoint une zone de support significative

Ethereum : la chute pourrait s’étendre vers 1 720 USD

Les deux principales cryptomonnaies ont perdu 50% de leur valeur

La valeur du marché des crypto-monnaies a été réduite d'environ 130 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures,

Le bitcoin a prolongé sa dégringolade lundi, et a désormais perdu la moitié de sa valeur par rapport à son record sur 68 970 USD .

La crypto-monnaie a baissé pendant six des sept derniers jours, reculant de près de 10 % ce matin, par rapport à son niveau de vendredi à 17 heures.

Cette baisse ne devrait pas trop surprendre les amateurs de crypto-monnaies. C'est la huitième fois depuis le lancement du bitcoin en 2009 qu'il chute de plus de 50 %, et la troisième fois depuis 2018. D'avril à juillet de l'année dernière, il a chuté de 52 %.

Les crypto-monnaies ont été emportées dans un vaste mouvement de repli du marché qui frappe les actifs plus risqués, notamment les entreprises technologiques. Selon les analystes, le facteur déterminant est la Réserve fédérale américaine, qui prévoit de réduire les mesures de relance de l'économie et de relever les taux d'intérêt. L'indice boursier Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu 12 % depuis le début de l'année. La crypto est une industrie naissante à forte croissance qui se négocie comme un actif à risque.

Les investisseurs évaluent également l'impact d'une nouvelle réglementation sur le marché des crypto-monnaies. La semaine dernière, la banque centrale de Russie a proposé d'interdire l'utilisation et le minage des crypto-monnaies.

Les investisseurs de détail semblent également prendre du recul par rapport aux investissements en crypto. Le volume de petites tailles, un indicateur de l'utilisation des traders de détail, a diminué de plus de 40 % entre le premier et le quatrième trimestre de l'année dernière, selon les données de Glassnode, une société de recherche sur les données de la blockchain.

Cela pourrait être dû au fait que l'intérêt du marché se déplace vers des actifs numériques plus tendance. Les recherches Google pour "NFT", l'acronyme de "non-fungible tokens", ont augmenté régulièrement tout au long de l'année dernière et en 2022. Pendant ce temps, les recherches pour "bitcoin" ont chuté en juin dernier et sont restées à des niveaux bas jusqu'à ce qu'elles augmentent pendant la vague de vente de la semaine dernière.

Certaines crypto-monnaies ont chuté encore plus que le bitcoin. L'Ether, la deuxième monnaie numérique la plus populaire, a perdu 53 % par rapport au dernier record qu'elle a enregistré, également en novembre. Solana, une crypto-monnaie qui a gagné en popularité l'année dernière, a chuté de 64% et Shiba Inu, une autre monnaie numérique a baissé de 75%.

Le Bitcoin rejoint une zone de support significative

Depuis la sortie de son biseau ascendant le 16 novembre et le passage sous sa moyenne mobile à 34 périodes qui sert maintenant de résistance dynamique, le Bitcoin se situe dans une tendance baissière.

Les prix sont venus comblés un gap laissé ouvert datant de juillet quiconstitue un support avant le soutien majeur sur 29 000 USD qui pourrait sonner la fin de la chute. Le RSI affiche un niveau de survente.

Sous ce support majeur, l’effondrement se poursuivrait vers le niveau des 20 000 USD, passage de la moyenne mobile à 200 périodes.

Pour invalider cette spirale négative, le bitcoin doit franchir l’oblique baissière et la moyenne mobile à 34 périodes en clôture pour sortir complètement du tunnel.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ethereum : la chute pourrait s’étendre vers 1 720 USD

L’Ether accélère à la baisse pour rejoindre un premier support à 2 100 USD avant le soutien majeur sur 1 719 USD. Le RSI en surachat et l’éloignement avec les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes indiquent un excès baissier.

Cependant pour évacuer la pression négative, l’Ether doit revenir au-dessus du plus haut du jour et droite de résistance à 2 560 USD. Tant que les prix restent sous ce niveau, la tendance reste négative.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin