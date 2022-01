Bitcoin, Ethereum : Le rebond se dégonfle

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

La hausse du taux à 10 ans pénalise les actifs à risque

Après avoir atteint un sommet historique de 69 000 dollars en novembre, le bitcoin a vu sa valeur s'effondrer au cours des deux derniers mois et son prix est brièvement passé sous la barre des 40 000 dollars la semaine dernière, ce qui signifie qu'il est proche de son plus bas niveau depuis septembre.

La chute des prix s'est produite alors que la hausse des rendements du Trésor - et la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt des banques centrales - a continué d'inciter les investisseurs à se défaire de leurs positions dans des actifs risqués et axés sur la croissance.

Les baisses sur le marché des crypto-monnaies ont fait suite à une semaine de négociation difficile pour les actions, en particulier pour les valeurs dynamiques. Alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans a grimpé en flèche au début de 2022, les investisseurs se sont tournés vers des noms plus cycliques dite de valeur. Il y a une semaine le 10 ans a grimpé jusqu'à 1,8%, après avoir terminé 2021 à 1,5%.

Nous avons vu le bitcoin se comporter comme un actif à risque à de nombreuses reprises au cours des derniers mois. Lorsque le marché s'agite, le bitcoin dégringole. Nous avons vu diverses indications que le sentiment du marché est quelque peu effrayé par le pic du 10 ans - ce qui n'est pas bon pour tout actif dont les flux de trésorerie sont très volatils.

Bitcoin : Sous une oblique baissière

La tendance reste baissière sous l’oblique descendante avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes négatives. Le risque est donc de voir la première crypto monnaie revenir tester son fort support à 39 600 USD et en cas de rupture aller plus bas vers le points bas d’Aout 2021 à 37 323 USD.

Le franchissement de l’oblique relancerait le Bitcoin vers l’ancien support à 45 550 et au-delà la hausse prendrait de l’ampleur vers la droite de polarité à 51 800 USD.

Objectifs 39 600 puis 37 323 USD

Résistance 45 550 USD puis 51 800 USD

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ethereum : Le rebond semble s’évanouir

Le rebond de l’Ether entamé la semaine dernière s’essouffle et bloque sous la résistance à 3 423 USD et la moyenne mobile à 200 périodes, niveau qui correspond à un retracement Fibonacci de 38,2%.

Un échec semble se dessiner sur ce niveau et pourrait relancer la baisse vers le plus bas de septembre à 2 650 USD. Le dépassement de ce faisceau de résistance serait un signal très positif pour l’Ether.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

