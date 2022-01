Bitcoin : La crypto monnaie au plus bas depuis 3 mois

Points clés de l’article :

Le Bitcoin tente de se stabiliser au-dessus de 39 600 USD

Le bitcoin a chuté à son plus bas niveau en trois mois vendredi en fin de journée et poursuit sa chute ce lundi, en raison de la crainte d'un resserrement de la politique monétaire américaine et d'une coupure d'Internet au Kazakhstan, le deuxième centre d'extraction de bitcoins au monde.

Le prix du bitcoin est passé sous la barre des 40 000 dollars atteignant son plus bas niveau depuis le 29 septembre.

La plus grande crypto-monnaie du monde a commencé à chuter en début de semaine dernière après que le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale ait laissé entendre que la banque centrale américaine réduirait ses mesures de relance de l'ère pandémique, augmenterait ses taux directeurs et réduirait la taille de son bilan.

Les commentaires hawkish ont déclenché une vente sur les marchés boursiers mondiaux qui s'est répercutée sur les crypto-monnaies. Les partisans du bitcoin le décrivent souvent comme un actif non corrélé aux marchés financiers traditionnels, mais les experts ont remarqué des parallèles croissants dans les mouvements de prix du bitcoin et des actions.

Une autre nouvelle qui pèse sur les prix des crypto-monnaies est la décision du président du Kazakhstan d'interrompre le service Internet à la suite de manifestations meurtrières contre le gouvernement.

Le pays d'Asie centrale représente 18 % de la puissance de traitement du réseau bitcoin, selon le Cambridge Centre for Alternative Finance. De nombreux mineurs de crypto-monnaies ont fui la Chine pour le Kazakhstan voisin, suite à l'interdiction par Pékin de l'exploitation de la monnaie virtuelle.

La coupure d'Internet au Kazakhstan a mis hors ligne jusqu'à 15 % du réseau, selon certaines estimations. La puissance de calcul du bitcoin n'est pas directement corrélée au prix du bitcoin, mais elle donne une indication de la sécurité du réseau, donc une chute peut effrayer les investisseurs à court terme.

Le bitcoin se situe dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et sous une oblique descendante. La crypto monnaie a touché le support à 39 600 USD qui correspond au plus bas de septembre 2021. Sous ce niveau se situe le point bas du mois d’Aout à 33 572 USD. L’entrée en zone de survente du RSI pourrait entrainer à court terme une stabilisation ou un rebond.

Le risque est cependant de voir les cours rejoindre et combler le gap laissé ouvert à 32 910 USD voire le très fort support de long terme sous 30 000 USD.

Pour s’extirper de cette spirale négative, le bitcoin devra franchir l’oblique baissière et l’ancien support à 45 550 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

