Bitcoin, Ethereum : Les cryptomonnaies tentent de se stabiliser sans réellement rebondir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

La volatilité devrait rester de mise en 2022

Bitcoin : Le support sur 49 550 USD essentiel à court terme

Ether : retracement Fibonacci de 61,8% complété

La volatilité devrait rester de mise en 2022

Tout bien considéré, le bitcoin a connu une assez bonne année. La monnaie numérique a augmenté de près de 70 % depuis le début de l'année 2021, ce qui a permis à l'ensemble du marché crypto d'atteindre une valeur totale de 2 000 milliards de dollars.

Cette année a vu la première grande société de crypto-monnaie entrer en bourse avec les débuts de Coinbase en avril, une participation accrue des banques de Wall Street comme Goldman Sachs, et l'approbation du premier fonds négocié en bourse américain lié au bitcoin.

Toutefois, le renforcement de la surveillance réglementaire et les fluctuations intenses des prix ont assombri les perspectives du bitcoin ces derniers temps. La crypto-monnaie a perdu environ 18% en Décembre, avec des prix tombant à environ 47 000 dollars. La flambée des cas de Covid aux États-Unis a été un catalyseur majeur de la baisse, qui s'est étendue à d'autres crypto-monnaies populaires comme l'ethereum.

Cette nouvelle année s'annonce déjà comme une autre période de montagnes russes pour les monnaies numériques,

La crypto-monnaie a atteint un niveau record de près de 69 000 dollars en novembre. Elle se situe désormais sous la barre des 50 000 dollars, soit une baisse de près de 30 % par rapport à son sommet. La règle à Wall Street définit les marchés baissiers comme une baisse de 20 % ou plus par rapport aux sommets récents, mais il convient de noter que le bitcoin est connu pour sa volatilité.

Le débat reste vif sur l’évaluation de la valeur fondamentale de la cryptomonnaie.

Pour certains, l'idée est que le bitcoin n'a pas de valeur fondamentale et sert plus de "jouet" que d'investissement.

A l’inverse, un argument d'investissement courant pour le bitcoin est qu'il sert de couverture contre la hausse de l'inflation causée par les mesures de relance gouvernementales. Il existe donc un risque qu'une Réserve fédérale plus restrictive puisse couper l'herbe sous le pied du bitcoin.

Mais on peut considérer aussi que le plus grand facteur de risque, à savoir la réduction quantitative de la Fed, a déjà été décidé et probablement évalué.

Ce qui devrait perdurer par contre est la baisse de la part relative du bitcoin dans le marché des cryptomonnaies. D'autres jetons appartenant à des blockchains qui jouent en fait un rôle essentiel et fondamental dans la finance décentralisée comme l’éthéreum devrait continuer à gagner de l’importance.

Bitcoin : Le support sur 49 550 USD essentiel à court terme

Le bitcoin évolue entre deux niveaux importants à court terme. Le bas du gap du 3 décembre n’a pas pu être franchi et sert maintenant de résistance sur 51 800 USD. Si le bitcoin parvenait à se hisser au-dessus de ce seuil un signal de reprise haussière serait validé avec comme premier objectif 60 000 USD.

Toutefois la tendance reste baissière sous la moyenne mobile à 34 périodes et tant que ce sera le cas, le support à 40 550 USD sera en danger. Une rupture accentuerait la baisse débutée depuis Novembre avec un possible retour sur les 40 000 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Ether : retracement Fibonacci de 61,8% complété

L’Ethereum reste dans une phase de consolidation depuis sa sortie de son canal haussier. La cryptomonnaie a effectué un retracement classique de 61,8% de la hausse d’Octobre Novembre.

Toutefois, le rebond sur ce niveau de Fibonacci ne dépasse pas pour l’instant l’oblique baissière et la moyenne mobile descendante à 34 périodes. Seul le franchissement de cette double résistance mobile allégerait la pression baissière en vigueur avec une première ascension vers la résistance horizontale sur 4136 USD. Au-dessus de ce niveau, la tendance haussière de moyen terme serait relancée.

La rupture du point bas de Décembre à 3 586 USD exposerait l’Ether à un retour sur la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin