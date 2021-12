Crypto : l’Ethereum (ETH) surperforme le Bitcoin (BTC)

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYTPOMONNAIES

Les géants des cryptomonnaies auditionnés devant le Congrès

Les grands acteurs des cryptomonnaies se sont dits ouverts mercredi à un renforcement de la régulation de cet univers lors de leur audition devant des parlementaires américains.

« Nous ne sommes pas au Far West, mais donnez-nous des règles de conduite plus claires ». C'est le message adressé au Congrès par les dirigeants de 6 sociétés de cryptomonnaies. Jamais auparavant les dirigeants de crypto n'avaient été amenés à Washington de cette manière. C'était la tentative la plus médiatisée de l'industrie pour plaider sa cause.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils accueilleraient favorablement une clarification de la réglementation, mais que des règles trop restrictives pourraient s'avérer contre-productives. Ils insistent sur le fait que des règles strictes n'étoufferaient pas l'activité, mais la pousseraient simplement hors de portée des États-Unis.

Plusieurs membres républicains et certains dirigeants auditionnés ont averti que les États-Unis prenaient du retard sur d'autres pays en matière de développement des cryptomonnaies.La croissance rapide des cryptomonnaies, et en particulier des stablecoins, qui sont des actifs numériques dont la valeur est rattachée aux monnaies traditionnelles, a attiré l'attention des régulateurs, qui craignent qu'elles ne mettent le système financier en danger si elles ne sont pas correctement surveillées.

Ratio ETH/BTC : l’analyse graphique suggère une surperformance de l’Ethereum

Alors que l’Ethereum évoluait en tandem avec le cours du Bitcoin, celui-ci s’est finalement démarqué durant la purge sur la semaine écoulée. Actuellement, le BTC a chuté de 30% depuis son sommet vers 69 000 dollars, tandis que l’Ethereum recule seulement de 12%. Graphiquement, force est de constater que l’ETH a aussi préservé sa grosse zone de support autour des 3 950 / 4 180 dollars, soit les anciens plus hauts de mai et septembre 2021.

A court terme, le marché a entamé une phase de consolidation à l’intérieur d’un range entre 3 950 et 4 810 dollars. Il faudra donc attendre la rupture d’une des deux bornes pour anticiper le prochain mouvement directionnel.

Toutefois, le ratio ETH/BTC a confirmé un beau pattern de surperformance à moyen terme de l’Ethereum. La consolidation des prix à l’intérieur d’un fanion, suivie d’une sortie par le haut est de bon augure pour la suite. De ce fait, la structure graphique plaide pour une poursuite du flux haussier sur l’Ethereum.

