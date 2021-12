Bitcoin : le BTC trouve un soutien vers 47 000 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Le secteur des cryptomonnaies subit de lourdes pertes

BTC/ USD les prix travaillent une zone de support majeur

Le monde des cryptomonnaies n'est pas étranger à la volatilité, toutefois le plongeon de samedi est le plus important depuis l'effondrement de 31 % du cours du bitcoin le 19 mai dernier. L’Ethereum a également été touché, mais moins durement, celui préserve sa zone de support autour des 4 000 dollars.

Globalement, la chute des cryptomonnaies fait suite à une semaine volatile au cours de laquelle les actions ont été frappées par les craintes concernant la variante Omicron et la position de la Réserve fédérale sur l'inflation. Elle intervient aussi alors que les dirigeants des principales sociétés de cryptomonnaies se préparent à témoigner devant le Congrès mercredi pour la première fois.

La chute du week-end était liée à l'abandon généralisé des actifs plus risqués sur les marchés traditionnels en raison des inquiétudes suscitées par la variante omicron du nouveau coronavirus, ainsi qu'à la baisse de la liquidité des échanges.

Alors que les prix continuaient à chuter, les investisseurs qui avaient acheté des bitcoins sur marge (effet de levier) ont vu les Exchanges déboucler leurs positions, provoquant une cascade de ventes. Selon Coinglass, les Exchanges ont fermé plus de 2 milliards de dollars de positions longues en bitcoins samedi.

Bitcoin en données hebdomadaires

BTC/USD : les prix travaillent une zone de support majeur

La structure graphique s’est dégradée depuis que le BTC a clôturé sous la zone des 53 250 dollars. Néanmoins, il reste un dernier rempart pour éviter une dégringolade encore plus profonde.

En effet, les prix travaillent la moyenne mobile 50 périodes et le retracement des 50% de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Par conséquent, ce seuil constitue un pivot clé pour la suite. Une clôture hebdomadaire sous les 47 000 dollars ne serait pas de bon augure, le Bitcoin risquerait de poursuivre sa chute vers les prochains niveaux de supports à 44 000 dollars puis 41 000 dollars.

En revanche, si le support des 47 000 dollars ne cède pas sous la pression vendeuse, alors le marché pourrait reprendre de la hauteur. Difficile d’évoquer une reprise haussière de grande ampleur, mais le Bitcoin pourrait rallier les 53 250 dollars pour ensuite se stabiliser dans un range. Après une telle purge, le marché a besoin de respirer et de consolider afin de repartir plus fort. De ce fait, une pause est légitime et nécessaire pour permettre un puissant redémarrage vers le niveau des 58 000 / 61 750 dollars.

