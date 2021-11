Bitcoin, Ethereum : Les crypto monnaies préservent des supports majeurs

Points clés de l’article :

L’aversion au risque s’invite sur le marché des cryptos

Bitcoin : Un rebond sur 53 417 USD à confirmer

Ethereum : La droite de polarité sur 3947 USD constitue un solide plancher

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies ont bondi lundi après une forte chute à la fin de la semaine dernière.

Le prix du bitcoin a grimpé de près de 6 % au cours des dernières 24 heures. D'autres actifs numériques ont également augmenté, l'éther grimpant de 7 % et le XRP de 6 %.

Le fait que les premiers rapports indiquent que la nouvelle variante omicron Covid fortement mutée était accompagnée de symptômes plus légers a relancé le marché.

La semaine dernière, le bitcoin a plongé sur son plus bas niveau depuis début octobre, dans le cadre de dégagements plus large qui ont touché les actions et d'autres actifs plus risqués sur fond de craintes concernant la nouvelle variante du coronavirus.

La plus grande monnaie numérique du monde a brièvement chuté de plus de 20 % par rapport à son récent sommet historique de près de 69 000 dollars, entrant officiellement en territoire de marché baissier. Les marchés baissiers sont généralement définis par une baisse de 20 % ou plus par rapport aux récents sommets.

La nouvelle variante de Covid, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, s'est propagée à plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.

En réaction, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont restreint les voyages avec certains pays africains. La Grande-Bretagne a également introduit de nouvelles mesures pour lutter contre la nouvelle mutation du virus, notamment le port obligatoire d'un masque dans les magasins et les transports publics en Angleterre.

Dimanche, le docteur Angelique Coetzee, le médecin sud-africain qui a été le premier à repérer la variante omicron, a décrit ses symptômes comme étant "extrêmement légers", apaisant ainsi les craintes d'un retour potentiel des restrictions pendant les vacances de fin d’année.

L'environnement mondial a effectivement ajouté à l'incertitude dans toutes les classes d'actifs à risque, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais le rebond nous montre toujours la force de la tendance haussière.

Le bitcoin est revenu sur une droite de polarité sur 53 417 USD qui a provoqué un vif rebond hier. Cependant pour définitivement mettre de côté la séquence baissière, les cours doivent franchir une moyenne mobile à 34 périodes qui bloquent la cryptomonnaie depuis la mi-novembre puis une résistance sur le niveau psychologique des 60 000 USD.

Un retour et une rupture du support prolongeraient la vague de baisse vers un retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de hausse à 51 500 USD puis vers une ancienne résistance à 48 807 USD qui pourrait devenir support selon le principe de polarité .

Evolution du bitcoin en données quotidiennes :

Le fort support et droite de polarité sur 3 947 USD a contenu une fois de plus la baisse de l’Ether. Ce niveau constitue donc un seuil important qui en cas de rupture pourrait accélérer la baisse. Au-dessus les cours se situent dans une zone de neutralité avec comme résistance 4 553 USD.

Le franchissement de ce dernier niveau donnerait le signal d’une reprise haussière vers le plus haut historique.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

