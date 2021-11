Bitcoin (BTC) – Ethereum (ETH) : la chute est-elle terminée ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

Le Bitcoin est passé sous la barre des 60 000 dollars pour la première fois depuis le 1er novembre, tandis que la cryptomonnaie Ethereum a également fortement chuté.

Selon les observateurs du marché, la récente flambée a été ralentie notamment par les nouveaux plans fiscaux du gouvernement américain.En début de semaine, le président américain Joe Biden a signé un important projet de loi sur les infrastructures, qui doit être financé, entre autres, par de nouvelles entrées fiscales. Les investisseurs seront soumis à de nouvelles obligations d'annonce, ce qui risque de se traduire par un durcissement réglementaire et fiscal sur les actifs numériques aux États-Unis.

Cependant, la valeur du Bitcoin a plus que doublé depuis juin, sous l'effet de l'adoption par le grand public des cryptomonnaies et, plus récemment, du lancement aux États-Unis de fonds négociables (ETF BTC) sur des contrats à terme. De ce fait, il ne semblerait ne pas y avoir de nouvelles à l'origine des baisses, mais que les mouvements baissiers du jour soient surtout motivés par des prises de bénéfices après la forte hausse.

Bitcoin en données hebdomadaires

Bitcoin : les niveaux de prix clés sont préservés

Graphiquement, le Bitcoin consolide dans un range entre 66 000 dollars et 58 350 dollars depuis plusieurs semaines. Tant que les prix se maintiennent au-dessus de la zone de support vers 61 750 / 58 000 dollars en clôture hebdomadaire, les acheteurs gardent la main. Le signal vendeur interviendra uniquement si les cours enfoncent cette zone.

A moyen terme, la dynamique demeure haussière et les prix ont formé une soucoupe (« rouding bottoms ») comme figure graphique. Le creux en soucoupe montre un retournement lent et très graduel d’un mouvement qui passe de baissier à latéral puis à haussier. Il est difficile de déterminer la distance que va parcourir le Bitcoin en « price discovery » mais une accélération haussière en direction des 70 000 dollars puis 80 000 dollars est désormais plausible.

Enfin, l'indicateur RHOLD (un ratio entre la smart money et la dumb money) permet de voir ou le marché se situe dans la phase de « bull run » et surtout la longueur des cycles via la pente de l'indicateur. Celui-ci suggère clairement que la hausse n’est pas terminée si l’on compare avec les précédents cycles.

ETHEREUM en données hebdomadaires

Ethereum : le marché effectue un pull back

Concernant l’Ethereum, celui-ci est venu faire un pull-back sur la ligne de cou (neckline) de la « tasse avec anse ». En analyse technique, cette figure de continuation de tendance est une temporisation des cours avant une forte hausse.

Cette figure est formée par deux creux arrondis, le premier étant plus profond et plus large que le second. La forme des deux creux se traduit par l'essoufflement progressif des vendeurs. Le franchissement de la ligne de cou située vers 3 950 / 4050 dollars avait donc permis aux acheteurs de reprendre la main. Par ailleurs, la rupture de ce niveau clé s’est inscrite dans de forts volumes, représentant ainsi l’enthousiasme et la force acheteuse qui pilotent (les drivers) le marché.

L'objectif théorique de cette figure se calcule en reportant la hauteur de la tasse au point de cassure de l'anse. Par conséquent, les objectifs théoriques se situent à 5 235 dollars puis 6 100 dollars. Bien entendu, ce scénario sera invalidé si l’Ethereum retombe vers les 3 500 dollars mais actuellement nous assistons à une correction formée par un pull back.

De plus, le ratio ETH/BTC présente un beau pattern de surperformance à long terme de l’Ethereum. La consolidation des prix à l’intérieur d’un triangle symétrique est encourageant pour la suite. Une sortie par le haut de cette figure propulserait l’Ethereum vers de nouveaux records.

