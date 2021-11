Ethereum : Nouveau sommet historique

Points clés de l’article :

Ethereum : Nouveaux records en perspective

L'Ethereum est la deuxième plus importante crypto-monnaie. À la fin de la semaine dernière, les jetons s'échangeaient au niveau de 4 500 dollars avec une capitalisation boursière de plus de 530 milliards de dollars. La valeur de l'Ethereum représentait près de 20 % de la valeur de l'ensemble de cette classe d'actifs.

Ethereum est une plateforme décentralisée qui exécute des contrats intelligents ou des applications précisément comme programmé sans temps d'arrêt, censure, fraude ou interférence de tiers. Ethereum est le protocole. Les jetons sont appelés Ether. Comparé au Bitcoin , l’Ether a d’autres avantages

Ethereum est un protocole plus souple :

Si le bitcoin a donné naissance à la technologie blockchain ou vice versa, le principal jeton cryptographique n'est rien de plus qu'une monnaie. Ethereum est une technologie que les entreprises utilisent désormais pour construire de nouveaux programmes. En langage technologique, si le bitcoin était la première version 1.0 de la classe d'actifs, Ethereum est la crypto 2.0, permettant de construire des applications décentralisées qui sont construites sur la plateforme Ethereum.

Le principal avantage d'Ethereum par rapport à Bitcoin est qu'il permet aux particuliers et aux entreprises de faire bien plus que de transférer de l'argent entre entités. Pensez-y de cette façon, si Bitcoin est le moyen d'échange, Ethereum est l'infrastructure financière autour de l'argent.

L'Ethereum est plus écologique :

Elon Musk a eu une relation intermittente avec le bitcoin. Il a fait marche arrière après avoir initialement adopté la principale crypto-monnaie et annoncé que Tesla accepterait les bitcoins pour le paiement de ses véhicules électriques. M. Musk a invoqué l'empreinte carbone du bitcoin pour justifier son revirement. La mission de son entreprise étant de réduire les émissions de carbone, il n'était pas surprenant qu'il s'oppose aux activités des mineurs de Bitcoin, traditionnellement gourmandes en énergie.

Entre-temps, comme il y a plus de transactions Ethereum par bloc, Ethereum a une empreinte carbone par transaction beaucoup plus faible que la blockchain Bitcoin. Le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a confirmé qu'Ethereum ferait l'objet d'une refonte complète en 2021, réduisant la consommation d'énergie de près de 99 %, ce qui rend Ethereum 2.0 beaucoup plus écologique que le Bitcoin. Cependant, l'Ethereum est loin d'être la cryptomonnaie la plus verte. Les trois principales cryptos vertes actuelles sont Algorand (ALGO), BitGreen (BITG) et Cardano (ADA).

À la fin de la semaine dernière, plus de 13 600 crypto-monnaies circulaient dans le cyberespace. L'Ethereum reste fermement en deuxième position. Si la capitalisation boursière de l'Ethereum est inférieure à la moitié de celle du Bitcoin, elle est près de six fois supérieure à celle de la troisième crypto-monnaie, Binance Coin. Seuls le Bitcoin et l'Ethereum ont une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars au 5 novembre.

Le protocole d'Ethereum et le passage à une version 2.0 qui tient compte de l'environnement devraient continuer à aider la deuxième crypto-monnaie à gagner du terrain sur le Bitcoin.

L’Ether affiche ce matin un nouveau plus haut historique bien ancré dans un canal ascendant. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien orientées à la hausse et supportent les prix. L’Ether pourrait rejoindre rapidement le niveau psychologique des 5000 USD mais l’objectif technique se situe plutôt sur l’extension de Fibonacci à 5500 USD.

Ce scénario serait invalidé en cas de clôture sous le bas du canal et la tendance s’inverserait sous le dernier creux de marché à 3890 USD.

Evolution de l’Ether en données quotidiennes :

Analyse technique Ethereum

