Le Bitcoin (BTC) en route vers de nouveaux records

Le bitcoin franchit un nouveau plus haut historique à plus de 66 000 dollars

Le BTC a inscrit un nouveau plus haut historique au lendemain de l'entrée en bourse du premier ETF américain basé sur des contrats à terme sur le bitcoin, une évolution qui devrait stimuler les investissements dans cet actif numérique.

Des ETF cryptographiques ont été lancés cette année au Canada et en Europe, dans un contexte d'intérêt croissant pour les actifs numériques. L'une des principales raisons de sa reprise ces dernières semaines est le pari que les régulateurs américains autorisant le premier ETF à terme sur le bitcoin ouvrirait la voie à des investissements plus importants de la part des investisseurs particuliers et institutionnels.

L'inflation augmentant dans de nombreuses grandes économies, les investisseurs parient de plus en plus que les grandes banques centrales vont en conséquence relever leurs taux. Dans ce contexte, certains acteurs du marché affirment que les prétendues qualités de protection contre l'inflation du bitcoin ont également alimenté les gains récents.

La saisonnalité du Bitcoin :

Statistiquement, le mois d’octobre et de novembre procurent une excellente performance pour le Bitcoin. En moyenne, l’actif enregistre des gains de +31% et +55%. Sur le mois en cours, le BTC affiche déjà une hausse d’environ 50% et le meilleur reste à venir.

Enfin, ce graphique à échelle logarithmique montre les conséquences d’un nouveau plus haut historique. Force est de constater que la rupture des anciens sommets déclenche généralement une nouvelle phase de « bull run ».

De ce fait, tout porte à croire que le Bitcoin devrait poursuivre son ascension vers de nouveaux records. A moyen terme, une nouvelle jambe de hausse en direction des 80 000 dollars puis 90 000 dollars est désormais envisageable.

Pour résumer, le Bitcoin continue de défier toutes les attentes et les sceptiques, laissant ainsi tous les autres actifs dans son sillage. Allouer une petite partie de son portefeuille dans cet actif peut se révéler être une opportunité de diversification, surtout en appliquant la méthode de l’investissement programmé (DCA).

