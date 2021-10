Le Bitcoin (BTC) accélère sa hausse en direction des 55 000 dollars

Selon la Secrétaire américaine à l’Energie, les États-Unis pourraient libérer une partie des réserves stratégiques de pétrole pour faire retomber la pression sur les prix #US #oil

Et hop, les « sources » BCE qui sortent un jour de forte turbulence sur les marchés (un classique) Selon ces sources via Bloomberg, la BCE étudierait un nouveau programme d’achat d’actifs, d’ici quelques temps, afin d’éviter les turbulences à la fin des programmes existants 👇 https://t.co/XJ4tyyK1A0

Pour l'instant le biseau offre un support au #Nasdaq100 ...mais trop tôt pour crier victoire, les tentatives de rebond depuis 3 jours n'arrivent pas à reprendre les moyennes 50 et 100 jours pour l'instant. Dangereux si revient chercher 14450 pts (oblique inférieure du biseau) https://t.co/M4hrgJPEZ2

Etats-Unis Les importations de pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2020

Passé un peu inaperçu à cause des mouvements sur l'énergie...mais bon chiffre #ADP (emploi US) tout à l'heure à 568k, le plus élevé depuis juin De quoi conforter la Fed sur un tapering en novembre si le rapport sur l'emploi suit vendredi #NFP https://t.co/tFHEbA5Bwt