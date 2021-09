Bitcoin (BTC) : les turbulences sur les marchés font chuter les cryptomonnaies

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les cryptomonnaies ont du plomb dans l’aile

Les cryptomonnaies subissent de lourdes pertes en ce début de semaine, les craintes concernant le risque de contagion à l'économie mondiale des difficultés du groupe immobilier chinois Evergrande se répercutant sur l’ensemble des marchés.

Le Bitcoin a chuté d’environ 10 % pour atteindre 42 513 dollars avant de de réduire ses pertes. Le 6 septembre, il avait atteint un sommet de près de quatre mois vers les 52 500 dollars. Quant à son rival, l’Ethereuma chuté de plus de 12 % sous les 3 000 dollars pour la première fois depuis début août.

La perte de valeur des cryptomonnaies intervient à un moment où l'intérêt des institutions pour cet écosystème a bondi grâce à la DeFi et aux NFTs. En outre, certaines banques d'investissement avaient revu à la hausse leurs prévisions pour les cryptomonnaies dans les mois à venir.

Par ailleurs, les régulateurs aux États-Unis pourraient sévir contre ce secteur décentralisé, selon les analystes de UBS. Les autorités portent plus d'attention aux cryptomonnaies avec l'intérêt accru des grandes banques et des institutions financières.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, le Bitcoin travaille une nouvelle fois la zone de prix des 44 000$ / 43 000$ couplée au niveau des 38,2% de Fibonacci. Une clôture sous ce seuil clé risquerait d’entrainer une correction plus profonde.

Depuis son sommet vers 53 000 dollars début septembre, le BTC a entamé un mouvement correctif en « ABC ». Ainsi, la rupture du support à 43 000 dollars ouvrirait la voie à une poursuite de la vague « C » afin de prendre appui sur les 41 000 dollars. Pour le moment, la dynamique de fond reste haussière, mais les vendeurs prendraient l’ascendant psychologique s’ils parviennent à enfoncer le niveau des 41 000 dollars.

Toutefois, le pire n’est pas certain si les acheteurs se manifestent sur le support des 43 000 dollars. Le Bitcoin pourrait entrer dans une longue phase de « trading range » dans l’attente du prochain catalyseur. De ce fait, une consolidation entre 48 400 dollars et 43 000 dollars ne serait pas à exclure avant de repartir de plus belle.

