Bitcoin : Un potentiel de hausse apparaît

Points clés de l’article :

Des signes d’acceptation par les institutions propulsent les cryptomonnaies

Un potentiel haussier se dessine avec le franchissement des 50 500 USD

Des signes d’acceptation par les institutions propulsent les cryptomonnaies

Le bitcoin est en hausse de plus de +3 % aujourd'hui et atteint son plus haut niveau sur une semaine et demie, repassant au-dessus du niveau psychologique des 50 000 USD et dépassant le plus haut niveau sur trois mois et demi atteint le 23 août. Les actions exposées aux crypto-monnaies sont en hausse dans le sillage du rallye du bitcoin. Bit Digital (BTBT) est en hausse de plus de +6%, Marathon Digital Holdings (MARA) et Riot Blockchain (RIOT) sont en hausse de plus de +4%, Galaxy Digital Holdings (BRPHF) est en hausse de plus de +3%, et Coinbase Global (COIN) est en hausse de plus de +2%.

Les signes d'acceptation du bitcoin par le grand public alimentent le rallye actuel du bitcoin. L'action possible de Twitter d'autoriser le bitcoin comme option de paiement illustre l'intérêt accru des institutions pour la cryptommonaie. En outre, le 7 septembre est le jour du lancement officiel de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador.

Selon un rapport récent de MacRumors, Twitter pourrait être en train de préparer le terrain pour autoriser les paiements en bitcoins dans sa fonction Tip Jar. La dernière mise à jour de Twitter introduit la prise en charge de la fourniture de contenu avec des paiements en bitcoins à l'aide de la fonction Tip Jar que Twitter a introduite plus tôt cette année. L'ajout d'une option de paiement en bitcoin intervient après que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré en juillet que le bitcoin était important pour l'entreprise et qu'il serait intégré au Tip Jar à l'avenir.

Le mardi 7 septembre, la loi salvadorienne sur les bitcoins entrera en vigueur. Ce jour-là, les Salvadoriens pourront télécharger le portefeuille numérique Chivo du gouvernement, entrer leur numéro d'identification et recevoir 30 dollars en bitcoins. Le gouvernement salvadorien a créé un fonds de 150 millions de dollars pour soutenir les conversions de bitcoins en dollars américains et a établi 50 centres financiers à travers le pays pour retirer ou déposer de l'argent. Le gouvernement installera 200 distributeurs automatiques de bitcoins pour permettre à ses citoyens de convertir les bitcoins en dollars américains et de les retirer en espèces, dans le cadre de son plan visant à donner cours légal aux bitcoins. Le Salvador sera le premier pays au monde à utiliser le bitcoin comme monnaie légale.

Les crypto-monnaies ont bondi cette année en raison de l'intérêt accru des institutions et de l'accélération du développement dans des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT). Le rallye de +3% du bitcoin d'aujourd'hui a entraîné d'autres crypto-monnaies à la hausse. L'Ethereum (^ETHUSD) a augmenté de plus de +2% pour atteindre un sommet de 3 mois et demi, le marché global des crypto-monnaies a bondi de +5% aujourd'hui pour atteindre 2,3 trillions de dollars.

Un potentiel haussier se dessine avec le franchissement des 50 500 USD

Le Bitcoin a franchi plusieurs obstacles ces derniers jours : la moyenne mobile à 200 périodes puis le seuil psychologique des 50 000 USD et aujourd’hui il devrait clôturer au-dessus de la résistance à 50 506 USD qui bloquait les cours depuis le 23 Août.

Le dépassement de ce niveau libère un potentiel haussier vers le plus haut du mois de Mai à 59 529 USD. Les prix sont maintenant au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes.

Ce scénario haussier serait invalidé sous le support à 46 364 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

