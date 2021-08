Bitcoin (BTC) : la cible des traders institutionnels pour fin septembre

Le #Nasdaq100 qui a bénéficié à court terme du léger repli des taux US post inflation, vient d'effacer son rebond... $NDX https://t.co/KczCsWTmsA

#EURUSD #forex EUR/USD : Le support à 1,1704 est défendu https://t.co/kkKZKeF8pt

📈 #bourse : est-il temps de miser sur les #Utilities , après un parcours mitigé ?

RT @DeItaone: *WTI Oil Prices Stay Lower, Down 0.8% at $67.71 After Small Decline in US Crude Inventories

Petit repli des taux US dans la foulée...reste à voir si la tendance va se poursuivre après l'open https://t.co/oCoEd4DvKS

Stabilité de l'inflation américaine en juillet vs juin (+5.4% y/y) La partie "core" à +4.3% y/y en juillet vs +4.5% en juin #US #CPI https://t.co/VjRzb6fUj1

D'après CNBC, la Maison Blanche va demander à l'OPEP et à d'autres pays producteurs d'accroître la production pour lutter contre la hausse des prix de l'essence