BTC/USD : Le cours du Bitcoin franchit un seuil clé à 42 000$

Le cours du Bitcoin franchit un seuil clé à 42 000$

Le Bitcoin pourrait rejoindre 50 000$ à court terme

Les perspectives du bitcoin se sont considérablement éclaircies ces derniers jours après que le bitcoin a réussi à franchir la barre des 42 000 dollars. Le franchissement de ce seuil, qui avait fait office de résistance en juin et juillet, est un signal technique pour regarder vers le haut plutôt que d'anticiper un retour au plus bas de l'été aux alentours de 29 000 $.

De plus, en franchissant la résistance à 42 000 $, le marché en a profité pour casser une ligne oblique baissière qui passe par le sommet historique établi en avril, le sommet de mai et sous lequel le bitcoin a retraité il y a une dizaine de jours.

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Le bitcoin s'échange désormais à un plus haut de près de 3 mois à 46 000 $, la prochaine résistance technique semblant être le plus haut de mai à 60 000 $. Cependant, le seuil symbolique à 50 000 $ pourrait ne pas laisser indifférents les investisseurs les moins optimistes.

La réaction du marché à ce seuil en dira long sur l'évolution à court terme du bitcoin. S'il est franchi sans réelle hésitation, ce serait un signal qui conforterait les perspectives haussières. A l'inverse, une consolidation sous ce seuil serait le signe que les acheteurs restent fragiles dans ce rebond du bitcoin.

Toujours du point de vue de l'analyse technique, les perspectives haussières seraient invalidées en cas de repli sous le plus bas de la semaine dernière, à 37 000 dollars. Dans ce cas, les techniciens considéreraient que le rebond du bitcoin n'était qu'un retracement de la correction d'avril-mai et qu'une nouvelle jambe de baisse avec de nouveaux plus bas annuels est probable. Une baisse vers le sommet de 2017 de 20 000 $ dépassé fin 2020 serait alors à prévoir.

