Bitcoin (BTC) : les 30 000 dollars sont en danger

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les investisseurs institutionnels prêts à investir dans les cryptomonnaies

BTC/ USD la configuration technique se dégrade

Les investisseurs institutionnels prêts à investir dans les cryptomonnaies

Sept investisseurs institutionnels sur dix prévoient d'investir ou d'acheter des cryptomonnaies à l'avenir, bien que la volatilité des prix soit un frein pour les nouveaux entrants, selon une étude réalisée par Fidelity.

Environ 90 % de ceux qui souhaitent investir à l'avenir ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les portefeuilles de leur entreprise ou de leurs clients incluent des investissements en actifs numériques dans les cinq prochaines années. Il s'agit notamment d'investissements directs ou d'une exposition par le biais d'actions de sociétés de cryptomonnaies ou d'autres produits d'investissement.

Malgré l'intérêt du grand public, les prix des cryptomonnaies et les volumes d'échange se sont effondrés et le Bitcoin a chuté d'environ 53 % depuis son sommet d'avril.Les entreprises interrogées ont cité la volatilité des prix comme le principal obstacle pour les investisseurs, suivie par le manque de données fondamentales nécessaires pour évaluer la valeur des tokens.

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : la configuration technique se dégrade

Côté graphique, le BTC tente une nouvelle fois d’enfoncer le seuil clé des 30 000$. Pour rappel, le marché s’est installé dans une phase de stabilisation à l’intérieur d’un range depuis plusieurs semaines. Ainsi, les prix évoluent entre les deux bornes du range situées à 42 000 dollars et 30 000 dollars. De ce fait, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel.

Tant que le support des 30 000$ résiste à la pression vendeuse, le Bitcoin se trouve dans une phase d’accumulation. Il est aussi possible d’avoir un léger excès baissier pour venir tester le point bas des mèches autour des 28 800 dollars. A court terme, difficile d’entrevoir la reprise du bull run dans ce contexte.Pour cela, il faudrait un retour des acheteurs et des institutionnels combinés à une hausse des volumes. Bien entendu, un signal haussier avec une bougie flux et impulsive conduirait potentiellement à une reprise haussière en forme de « U » en direction des 33 850 dollars puis 44850 dollars.Cependant, en l’absence d’un puissant signal technique, les vendeurs pourraient aussi enfoncer le clou pour rallier les prochains supports dans les jours à venir.

Une incursion sous la zone de prix des 30 000$ - 28 800$ ouvrirait la voie à un éventuel bear market. Le BTC risquerait de creuser ses pertes et d’accélérer sa baisse vers le niveau des 25 950 dollars. Par ailleurs, il ne faut pas exclure un scénario où le Bitcoin reviendrait prendre appui sur ses anciens plus hauts historiques proche des 20 000 dollars. Pour résumer, il est nécessaire de se montrer encore patient et d’intervenir sur des zones clés avec un plan d’action et des signaux techniques.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin