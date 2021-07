BTC/USD : le Bitcoin plie mais ne rompt pas

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

BTC/ USD les prix se dirigent vers la borne basse du range

Les cryptomonnaies sont dans l'œil du cyclone

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a mis en garde ce jeudi contre les risques croissants posés aux consommateurs et aux marchés financiers par le marché des cryptomonnaies "hautement opaque et volatile" et a dénoncé son manque de réglementation comme étant insoutenable.

Elle a aussi a fait part de ses préoccupations dans une lettre adressée mercredi au président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, dans un effort qui pourrait contribuer à jeter les bases d'une législation visant à réglementer le marché en pleine expansion.

Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ont averti que les crypto-monnaies posaient des risques pour la stabilité financière et ont suggéré qu'une plus grande réglementation pourrait être justifiée.Les responsables du G20 devraient également discuter de la question lors de leur réunion à Venise ce week-end.

M. Gensler, qui a pris la présidence de la SEC en avril a déclaré par le passé que les cryptomonnaies devaient être intégrées dans le système de réglementation financière, mais il n'a pas encore proposé de nouvelles règles.

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : les prix se dirigent vers la borne basse du range

Côté graphique, le BTC se dirige une nouvelle fois vers le seuil clé des 30 000$. A moyen terme, force est de constater que le marché est encore enfermé dans un range de consolidation entre 40 800$ et 30 000$. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes donnera le tempo pour la suite.

Tant que le support des 30 000$ résiste à la pression vendeuse, nous estimons que le Bitcoin se trouve dans une phase d’accumulation. De plus, la moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires soutient toujours les prix autour des 31 450$.

A court terme, le Bitcoin devra s’affranchir de sa moyenne mobile 50 périodes vers 35 000$ afin de reprendre un peu de hauteur et ainsi se diriger vers la borne haute du range. Bien entendu, le franchissement des 40 800$ ouvrira la voie à une reprise haussière en forme de « U » en direction des 44 850$ puis 50 500$.

Pour résumer, la cryptomonnaie est compressée depuis plusieurs semaines dans une phase de stabilisation sans pour autant prendre la direction d’un potentiel « Bear market ». Il faudra donc se montrer encore patient et intervenir sur les zones clés. Cette phase d’accumulation pourrait encore durer quelques temps avant de repartir de plus belle pour un prochain « Bull run ».

