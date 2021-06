Bitcoin : Le Bitcoin rebondit malgré l’interdiction de Binance

Points clés de l’article :

Le Bitcoin a digéré l’interdiction de Binance Markets ce week-end.

La bitcoin a progressé au cours du week-end jusqu'à 8 % à 35 280 USD avant de se stabiliser aujourd’hui.

La cryptomonnaie a digéré une des mesures les plus importantes prises à ce jour par un régulateur dans le cadre d'une répression mondiale, Binance Markets Ltd, une filiale de la principale bourse de crypto-monnaie mondiale Binance, a été interdite dimanche par l'organisme de surveillance financière du Royaume-Uni d'exercer toute activité réglementée dans le pays. Par ailleurs, Huobi, l'une des plateformes de crypto-monnaies les plus populaires en Chine, a déclaré lundi que les utilisateurs dans le pays sont interdits de négocier des produits dérivés.

Les défenseurs des crypto-monnaies interprètent souvent les mesures réglementaires strictes comme un signe que le marché arrive à maturité. Ils semblent également être encouragés par le fait que le bitcoin n'a pas réussi à casser le niveau de support très surveillé sur 30 000 dollars au cours du week-end. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises mais n’a jamais cédé, ce qui peut être vu comme un élément positif .

Le bitcoin a perdu environ la moitié de sa valeur ces dernières semaines en raison des inquiétudes sur son impact environnemental et de la répression des régulateurs dans le monde -- notamment en Chine -- contre le secteur. La monnaie numérique a atteint un record proche de 65 000 dollars à la mi-avril.

Aujourd’hui, un milliardaire mexicain est venu en renfort de la crypto monnaie en affirmant que sa banque " travaille " pour accepter le bitcoin. Enfin selon CNBC, Elon Musk PDG de Tesla et Jack Dorsey PDG de Twitter vont débattre sur le Bitcoin le 21 juillet lors d’un événement public baptisé « The B World ». La volatilité devrait être au rendez vous de cet échange tant les sorties de Musk ces derniers temps ont semblé contradictoires.

Le Bitcoin préserve les 30 000 USD mais reste fragile

Le Bitcoin a une nouvelle fois rebondi sur la très forte zone de support entre 28 800 et 30 000 USD mais reste sous la moyenne mobile à 200 périodes qui définit la frontière entre un marché baissier et haussier. La cryptomonnaie se trouve limitée à la hausse par une moyenne mobile baissière à 34 périodes. Un franchissement de cette dernière permettrait de revenir sur la résistance à 42 000 USD qu’il lui faudra dépasser pour mettre fin à cette période corrective.

Si le Bitcoin ne parvenait pas à confirmer son rebond, un nouveau test de la zone de support comporte le risque d’une vague baissière vers 16 000 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

