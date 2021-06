BTC/USD : Le Bitcoin remonte à un plus haut d’un mois à 40k$

Points-clés de l’article sur le Bitcoin :

Elon Musk continue de faire la pluie et le beau temps du Bitcoin

Les perspectives du Bitcoin redeviennent haussières à court terme

Le cours du Bitcoin (BTC/USD) reprend des couleurs ces derniers jours. Le BTC/USD est remonté à un plus haut d’un mois à environ 40 000 dollars grâce à un nouveau tweet d’Elon Musk, PDG de Tesla, indiquant que son entreprise acceptera à nouveau les paiements en Bitcoins lorsqu’au moins 50% de l’énergie utilisée par les « mineurs », les ordinateurs qui sécurisent la blockchain et valident les transactions, soit d’origine propre.

Ce tweet fait suite à un ancien du mois de mai indiquant que Tesla suspendait les paiements de ses voitures en Bitcoin en raison de la pollution générée par la blockchain. Pour le moment, 39% de l’énergie utilisée par le réseau serait de source propre selon Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF).

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les arguments tournent en faveur des acheteurs à court terme puisque le cours du Bitcoin a réussi à sortir par le haut de ses bandes de Bollinger de l’unité de temps journalière et l’indicateur de momentum RSI est repassé au-dessus de 50.

Le cours du Bitcoin fait désormais face à une résistance majeure à 42 000$. Cette résistance correspondait au sommet de janvier et a été dépassée début février avant d’être enfoncée en mai. Un rebond au-dessus de cette résistance renforcerait les perspectives haussières de court terme et ouvrirait la voie à un retour du Bitcoin à 50 000$.

En cas de pression vendeuse, le cours du Bitcoin devra impérativement sauvegarder son récent plus bas à environ 30 000$. Un repli sous le support à 28 800$ invaliderait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à une correction encore plus importante. Le prochain support à surveiller serait l’ancien sommet de 2017 à 19 666$.

