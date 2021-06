Bitcoin : Le Bitcoin rebondit de plus de 12 %

Points clés de l’article :

Elon Musk et Paul Tudor Jones au soutien du Bitcoin

Bitcoin : le fort rebond sur les 30 000 USD doit dépasser les 42 000 pour valider la fin de la correction

Le cours du bitcoin a bondi après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait déclaré dimanche que le constructeur de véhicules électriques pourrait accepter à nouveau les transactions en bitcoins à l'avenir.

La crypto-monnaie a ensuite franchi une nouvelle fois la barre des 40 000 dollars à la suite des commentaires haussiers du légendaire investisseur Paul Tudor Jones.

Le bitcoin a bondi de 12,5 % à plus de 40 000 dollars en 24 heures. La crypto-monnaie a commencé dimanche à s'échanger sous 35 000 dollars. Depuis le début de l'année, le bitcoin a grimpé de plus de 30 %, même s'il a connu des fluctuations importantes. Il a atteint un sommet historique de 64 860 dollars en avril et a atteint un plancher proche de 30 000 dollars en mai après un effondrement intrajournalier de 30%.

"J'aime le bitcoin en tant que moyen de diversification de portefeuille. Tout le monde me demande ce que je dois faire avec mon bitcoin. La seule chose que je sais avec certitude, je veux 5% en or, 5% en bitcoin, 5% en espèces, 5% en matières premières ", a déclaré Tudor Jones sur "Squawk Box" de CNBC lundi.

"Pour moi, c'est juste une façon de regarder de manière fondamentale comment protéger ma richesse au fil du temps, c'est un grand moyen de diversification encore une fois, je regarde le bitcoin comme une histoire de richesse", a ajouté Jones.

Le bitcoin a encore augmenté d'environ 700 $ peu après les commentaires de l'investisseur.

Les gains du week-end sont intervenus après que Musk ait déclaré dimanche que Tesla recommencera à autoriser les transactions en bitcoins "lorsqu'il y aura confirmation d'une utilisation raisonnable d'énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive."

Le bitcoin a donc rebondi sur la droite de support et seuil psychologique à 30 000 USD. Les cours ont franchi une oblique baissière et sont maintenant confrontés à la droite de polarité et la moyenne mobile à 200 périodes sur le niveau de 42 000 USD. Le RSI est maintenant orienté à la hausse.

La dépassement de cette résistance avec un RSI qui passe au-dessus du niveau de 56 pourrait amener le Bitcoin à progresser vers les 50 000 USD dans un premier temps. Un retour sous 34 660 remettrait la cryptomonnaie sous pression.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

