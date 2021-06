BTC/USD : le Bitcoin s’enfonce en direction des 30 000$

,

Le Bitcoin se trouve à la croisée des chemins

BTC/ USD le pivot clé se situe à 30 000$

Les cryptomonnaies ont connu un nouvel accès de faiblesse ce mardi. Pour rappel, le Bitcoin a lâché environ 54% entre le point haut du 14avril et le point bas lors de la panique du 19 mai. Graphiquement,le marché a aussi retracé 50% de son mouvement haussier depuis mars 2020.

Le patron de Tesla Elon Musk a mis à nouveau à mal le BTC ce week-end dans un tweet illustré d'un montage photo sur une rupture amoureuse, il s'est contenté d'écrire "Bitcoin" suivi d'un cœur brisé. Toutefois, les tweets d'Elon Musk sont une « excuse » pour justifier la phase baissière qui devait probablement arriver après une telle euphorie sur l’ensemble des cryptomonnaies début avril.

Tesla avait déjà annoncé revenir sur sa décision d'accepter le bitcoin comme moyen de paiements pour ses véhicules électriques, mais les amateurs de cryptomonnaies soupçonnent la sociétéd’avoir également décidé de se séparer des bitcoins achetés au début de l'année.

Maintenant que l’euphorie est retombée, le marché mettra du temps à se remettre, mais si l’on croit au projet de la Blockchain, c’est maintenant qu’elles doivent se ressaisir. L’ère des cryptos n’est terminée, toutefois le marché a besoin de respirer pour repartir plus fort.

Bitcoin en données hebdomadaires

BTC/USD : le pivot clé se situe à 30 000$

Côté graphique, le BTC se dirige vers la prochaine grosse zone de prix située à 30 000$. Par ailleurs, la moyenne mobile 50 périodes arrive en soutien afin que les cours effectuent une prise d’appui dans les jours à venir.

Ce niveau constitue un pivot clé à défendre pour les acheteurs. De ce fait, nous estimons qu’une reprise haussière pourrait s’amorcer afin que le marché reprenne des couleurs. Bien entendu, il faudra surveiller des signaux haussiers sur les unités de temps inférieurs pour confirmer ce scénario.

Pour résumer, le pire n’est pas certain mais les mouvements vont encore rester brusques et erratiques un certain temps. La première phase de « bull run » est terminée, ainsi nous devrions donc assister à une phase de latéralisation et de stabilisation des prix autour des 30 000$. Néanmoins, une incursion sous ce niveau ouvrirait la voie à une dégringolade plus profonde en direction des 20 000$.

