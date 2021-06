Bitcoin (BTC) : il faut dépasser 42K$ pour relancer le Bull Run pour de bon

Points-clés de l’article :

Graphique du contrat future Bitcoin à la Bourse de Chicago (CME) - TradingView

Après avoir perdu 50% depuis ses records annuels/historiques, le cours du Bitcoin semble construire une base chartiste de renversement haussier

Depuis le début de la crise sanitaire le cours du Bitcoin était corrélé positivement au marché actions, mais ce mois de mai 2021 a mis une fin brutale à ce lien, le cours du Bitcoin abandonne maintenant 50% depuis son record historique à 65K$ alors que les indices boursiers majeurs restent au contact de leur record annuel.

L’enjeu climatique est maintenant omniprésent dans la sphère politique mondiale et les anti-cryptos intrinsèques agitent régulièrement l’argument « le Bitcoin, ça pollue ». Oui l’activité de minage consomme de l’électricité, mais en-deçà de 0.5% du total mondial et surtout, le plus pertinent, plus du deux tiers de cet électricité est de source renouvelable. Les menaces de la Chine, le climat et l’effet de levier des traders privés ont généré le choc correctif du mois de mai.

Désormais, il faut que le marché dépasse à nouveau la résistance technique majeure des 42K$ pour valider une configuration de renversement haussier, soit les 35K sur bitcoin euro.

Graphique de l’Ether (ETHUSD) avec la plateforme TradingView

L’analyse technique suggère que Ethereum va continuer de surperformer le Bitcoin en tendance de fond

C’est un thème d’inquiétude fondamentale sur lequel la blockchain Ethereum a une carte à jouer. Le basculement vers Ethereum 2.0 va prendre encore de nombreux mois (voir années), mais une fois en place, le processus de validation des blocs « Proof Of Stace » prendra son envol et il est nettement moins énergivore que le « Proof Of Work » du Bitcoin.

C’est une perspective de moyen/long terme et un socle de rattrapage relative de ETH vis-à-vis du BTC. L’allure actuelle est haussière et tend vers son record de 30%, celle du BTC a reculé de 70% à 45% depuis le début de l’année. Sur le plan technique enfin, la tendance de ethereum euro reste haussière au-dessus de l’ex-ATH, soit le support à 1500$.