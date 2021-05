Ether/Bitcoin : L’Ether surperforme le Bitcoin dans les phases haussières

Points clés de l’article :

Ether/ Bitcoin : L’Ether attire de plus en plus d’investisseurs

Ether/Bitcoin : La surperformance de l’éther pourrait reprendre

Ether/Bitcoin : L’Ether attire de plus en plus d’investisseurs

La résistance relative de l'Ether lors de la déroute des crypto-monnaies en mai a remis en avant l'idée que le deuxième jeton numérique pourrait un jour dépasser le Bitcoin en termes de valeur marchande.

À l'heure actuelle, la plus grande monnaie virtuelle est plus de deux fois plus importante que l'Ether, mais l'écart s'est réduit d'environ 350 milliards de dollars en mai, grâce à l'une des pires chutes du Bitcoin et à un recul moins important de l'Ether. Les partisans de l'Ether citent sa popularité pour les services financiers basés sur la blockchain et les objets de collection numériques, ainsi qu'une mise à niveau continue pour renforcer l'efficacité du réseau Ethereum affilié.

L'Ether "dépassera probablement le Bitcoin à un moment donné dans le futur, car l'Ethereum sera supérieur en termes d'innovation et d'intérêt des développeurs", a déclaré Tegan Kline, cofondatrice de la société de logiciels blockchain Edge & Node. Mais elle a également déclaré que les investisseurs devraient allouer des capitaux aux deux jetons.

La vitesse du changement dans le secteur de la crypto rend les pronostics périlleux. Malgré cela, les stratèges de Goldman Sachs Group Inc. et l'investisseur vedette Cathie Wood sont parmi ceux qui ont souligné le potentiel de l'Ether récemment.

En attendant la force relative de l’Ether sur le Bitcoin est supérieure même s’il est bien trop tôt pour voir la capitalisation de l’éther dépassait celle du Bitcoin

Ether/Bitcoin : La surperformance de l’éther pourrait reprendre

L’Ether surperforme le Bitcoin depuis le début Avril et cette tendance s’est accélérée en Mai. La correction qui a eu lieu depuis un sommet à 0,0815 a retracé précisément 50% de la hausse. La force relative supérieure de l’éther n’est donc pas remise cause au-dessus de ce niveau et pourrait revenir sur les plus hauts.

Dans la phase de baisse qu’ont connu les cryptomonnaies en Mai, le bitcoin semble mieux résister profitant sans doute de son statut de numero 1 parmi les cryptomonnaies et d’un statut de crypto refuge dans ce secteur.

Evolution de l’éther par rapport au Bitcoin en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE