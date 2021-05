Bitcoin : La tendance reste fragile sous 43 000 USD

Points clés de l’article :

Sous 43 000 USD , la tendance court terme est baissière

Le marché des cryptos divise les banquiers centraux et les investisseurs

Le bitcoin a chuté de 7 % à près de 35 500 $ ce matin avant de se reprendre, rappelant les niveaux observés lors de l'effondrement des cryptomonnaies la semaine dernière, alors que les traders se préparent à une nouvelle volatilité pendant le long week-end.

Les prix des jetons numériques ont été affectés par le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, qui a rejoint la liste croissante des banquiers centraux exprimant leur scepticisme quant à l'utilité du secteur dans le monde réel.

La plupart des échanges sont spéculatifs et la volatilité est extraordinairement élevée", a déclaré Kuroda dans une interview jeudi. "Il est à peine utilisé comme moyen de règlement".

Maintenant, les investisseurs particuliers sont prêts à dominer les prochaines sessions de négociation sur des volumes d'échange généralement faibles.

La crypto-monnaie la plus populaire au monde a tenté de se rétablir après une semaine de turbulences qui a vu son prix chuter de 30% à environ 30 000 dollars la semaine dernière.

Il est brièvement remonté au-dessus de 40 000 dollars mercredi avant de perdre une partie de ces gains.

Ailleurs, le prix de l'ethereum a chuté d'environ 12% au cours des dernières 24 heures à 2 426 $, tandis que le prix du dogecoin a chuté d'environ 8% à 3 cents.

Les dernières chutes de prix surviennent un jour après que Cathie Wood, fondatrice et directrice générale d'Ark Investment Management, ait affirmé que le bitcoin avait sa place dans le monde de la déflation.

La vente de crypto de la semaine dernière est survenue après que les autorités chinoises et américaines ont pris des mesures pour renforcer la réglementation et la conformité fiscale sur les crypto-monnaies. Les autorités chinoises ont appelé à une réglementation plus stricte sur l'extraction et le commerce des crypto-monnaies, renforçant les règles annoncées en 2017, et le Trésor américain a annoncé qu'il exigerait une conformité crypto plus stricte avec l'IRS.

Le prix s'est redressé après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il avait discuté avec des mineurs de bitcoins en Amérique du Nord au sujet des solutions d'énergie renouvelable, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l'empreinte carbone de la crypto. Par ailleurs, le milliardaire des fonds spéculatifs Ray Dalio a révélé dans un article publié lundi qu'il possède des bitcoins.

Sous 43 000 USD, la tendance court terme est baissière

La rupture de la droite de polarité à 43 000 USD annonçait la fin de la tendance de moyen terme haussière. Le Bitcoin a par la suite touché un point bas proche du niveau psychologique des 30 000 USD. Le rebond qui s’en est suivi n’a pas permis de clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes ni celle à 13 périodes.

Tant que l’on sous ces deux obstacles et de la résistance à 43 000 USD qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 38,2%, la reprise haussière n’est qu’une correction de la baisse et le risque est de voir la crypto monnaie revenir tester ses points bas. La tendance court terme reste négative.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

