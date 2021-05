Prévisions Cardano – Chainlink : quels objectifs de cours pour les cryptomonnaies après leur chute ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

ADA/USD : la cryptomonnaie reprend de la hauteur

La chute des cryptomonnaie semble être parvenue à un terme. Depuis le début de la semaine, le Bitcoin a entamé un rebond autour des 40 000 dollars. Cependant, plusieurs analystes considèrent ce récent sursaut comme une réaction technique. Difficile d’affirmer si la reconquête du cap des 40000 dollars marque la fin de la correction ou simplement une pause.

Par ailleurs, les interventions à répétition et plus fortes des régulateurs chinois et américain continuent de constituer un obstacle majeur pour le marché des cryptomonnaies.

Concernant Cardano, la cryptomonnaie n’a pas flanché malgré la violente chute de la semaine dernière. Les cours sont venus rebondir sur le seuil psychologique des 1,00$. Force est de constater que la dynamique de fond demeure haussière, ainsi les acheteurs gardent la main. Tant que les prix n’enfoncent pas leur support majeur couplé à la moyenne mobile 50 périodes vers 1,50$ le flux haussier reste intact. La prochaine cible à reconquérir se situe à 1,95$ pour ensuite rallier les anciens plus hauts vers 2,50$. Pour le moment, nous estimons que le pire n’est pas certain, le signal baissier sera donné uniquement si Cardano effectue une incursion sous les 1,00$. Le marché doit aussi reprendre son souffle après cette chute pour repartir de plus belle dans les semaines à venir. De ce fait, une phase de consolidation dans un range entre 1,50 et 1,95$ ne serait pas à exclure.

H2 – Cardano en données journalières

LINK/USD : la résistance des 35$ sera décisive pour la reprise haussière

Quant à Chainlink, les cours ont connu un véritable plongeon depuis leur sommet à 52,40$. La cryptomonnaie a chuté d’environ 70% avec un point bas vers 15$. Toutefois, nous assistons à un puissant rebond en seulement quelques jours. Pour l’instant, la pression vendeuse est encore présente mais le marché tente de reprendre des couleurs en travaillant la résistance située à 31$. Une cassure de ce niveau conduirait à une accélération afin de rejoindre le prochain niveau horizontal couplé à la droite de tendance vers 35$.

Ce seuil constitue un pivot clé pour la poursuite de reprise haussière. Un franchissement des 35$ permettrait de reprendre la dynamique de fond afin de reconquérir les 43$ puis 52,40$. Néanmoins, si le marché échoue dans les jours à venir sur cette résistance clé, alors nous devrions assister à une correction en « ABC » avec une vague C en direction des 17,75$.

Pour conclure, cette purge sur l’ensemble des cryptos était nécessaire après une telle euphorie accompagnée d’une envolée des cours. Le marché a aussi besoin de reprendre ses esprits pour ensuite repartir plus fort et dans une dynamique haussière saine. Les cryptos doivent encore mûrir pour s’installer sur des bases solides afin de s’octroyer la confiance des investisseurs du monde entier.

Chainlink en données journalières

