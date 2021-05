Bitcoin : vers une reprise haussière en direction des 45 000$ ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les mineurs de cryptomonnaies dans le viseur de la Chine

BTC/ USD une divergence haussière sur RSI

Les cryptomonnaies continuent de lutter pour sortir la tête de l’eau. Les encouragements d’Elon Musk ce week-endne semblent pas compenser la pression de vente des investisseurs effrayés par une répression croissante de la classe d'actifs en Chine.

En effet, le déclencheur du sell-off provient du durcissement des régulateurs chinois la semaine dernière, qui s'est encore intensifié vendredi lorsqu'un comité du Conseil d'État a juré de sévir contre les mineurs en particulier.

Par ailleurs, Huobi Malla déclaré lundi avoir suspendu l'exploitation minière de cryptomonnaies qui dessert les clients de la Chine continentale. BTC.TOP, un pool de minage de cryptomonnaies, a suspendu ses activités en Chine en invoquant des risques réglementaires, tandis que le mineur HashCow a déclaré qu'il cesserait d'acheter de nouveaux appareils de minage de Bitcoins.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, le BTC tente de reprendre ses esprits après un plongeon vertigineux. Certes, la pression vendeuse est encore très présente mais les prix indiquent potentiellement un creux de marché à court terme.

Force est de constater que le Bitcoin a validé une divergence haussière sur RSI. Ainsi, le marché pourrait reprendre de la hauteur dans les prochains jours. La première cible technique à reconquérir sera le niveau des 44 850$, ce seuil correspond au retracement des 50% de Fibonacci de la dernière vague de baisse. Bien entendu, une clôture sous les 33 850$ invaliderait ce scénario haussier.

Pour résumer, le pire n’est pas certain mais cette chute des cryptomonnaies est légitime après une telle euphorie depuis plusieurs semaines. Les mouvements vont rester encore brusques et erratiques un certain temps. La première phase de Bull run est terminée, nous devrions donc assister à une phase de range et de stabilisation des prix pour ensuite repartir de plus belle. Néanmoins, le point bas vers 30 000$ constitue un pivot clé pour les semaines à venir. Une incursion sous ce niveau ouvrirait la voie à une dégringolade plus profonde avec un Bear Market comme en 2017.

