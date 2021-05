Dogecoin, Ethereum : Tendance haussière malgré la volatilité

#forexsignals #USDCHF USD/CHF 1H : retracement de 61,8% puis reprise baissière. Sous 0,9050 direction vers les plus bas à 0,8985 https://t.co/rBDgb5e83A

RT @Investingcom: ⚠️BREAKING: *U.S. RETAIL SALES 0.0% IN APRIL; EST. +1.0% https://t.co/vP2hgsL1jB

Ce qui est intéressant concernant Tesla/Bitcoin c’est que la décision concerne pour l’instant uniquement la question du « paiement » mais pas celle de « l’actif » qui est conservé Or pour les politiques c’est sûrement la question du « paiement » la plus sensible (dollar...) https://t.co/5xFpTWfTpd