Bitcoin (BTC) : un trading range 44K$/60K$ depuis 3 mois

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin subit la hausse de la volatilité du marché actions, mais in fine, reste en trading range depuis la fin du mois de février.

La Dominance de l’ Ether et du Bitcoin est toujours en train de converger vers les seuils de janvier 2018.

Graphique du contrat future Bitcoin

Le cours du Bitcoin subit la hausse de la volatilité du marché actions, mais in fine, reste en trading range depuis la fin du mois de février

Le niveau de la volatilité a augmenté sur le marché actions, respectant l’adage boursier « Sell in May and Go Away ». Dans cette phase de correction/retracement, c’est le compartiment technologique qui sousperforme, en particulier les stars technologiques du Nasdaq. Les valeurs de croissance subissent davantage la remontée des taux d’intérêt du marché, quant aux valeurs cycliques elles ont connu cette semaine des prises de profit, mais aucune rupture technique mettant un terme à la tendance haussière n’est enregistrée.

Malgré tout, le cours du btc eur, du fait de sa corrélation positive avec les actifs risqués, a corrigé cette semaine, la débat étant relancé sur la pollution générée par l’activité de minage. Avec le recul, la configuration technique du Bitcoin est stable depuis 3 mois, c’est un range entre 44K$ et 60K$.

Graphique de la Dominance de l’Ether et du Bitcoin

La Dominance de l’Ether et du Bitcoin est toujours en train de converger vers les seuils de janvier 2018

Au sein du marché cryptographique, le fait marquant est la poursuite du recul de la Dominance du Bitcoin et la convergence toujours en cours avec l’Ether. La saison de altcoins se poursuit, mais le niveau de volatilité augmente alors que le plus bas historique est en vue sur la dominance du BTC. En attendant, le cours de eth eur reste bien ancré dans une phase de surperformance.