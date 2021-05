Altcoins : Ethereum propulsé par l’essor des Smart Contracts et de la DeFi

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

La période actuelle enregistre une hausse généralisée du marché des « altcoins ». Cet acronyme désigne toutes les cryptomonnaies autres que le Bitcoin.Les altcoins (Ethereum, Litecoin, Cardano…) sont des actifs numériques qui s'appuient sur la technologie blockchain en intégrant d'autres fonctionnalités et d'autres protocoles de validation que le Bitcoin.

Ethereum très largement popularisé a surpassé ses principaux rivaux en matière de monnaie numérique. La cryptomonnaie la plus importante après le Bitcoin a vu son cours être multiplié par 4 avec une performance d’environ 420% depuis le début de l'année en dépassant la barre des 4 000 dollars. Elle affiche désormais une capitalisation de plus de 490 milliards de dollars. En effet, l’utilisation des« Smart Contracts » a fait émerger le concept d'application décentralisée(DApps). Les contrats intelligents ont notamment permis l'éclosion de la finance décentralisée (DeFi) avec la naissance de blockchains capables de révolutionner l’ensemble de l’écosystème.

Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous invite à la découverte de l’univers des cryptomonnaies et de la blockchain. Les premiers pas sur la planète crypto sont toujours difficiles, il faut donc être bien armé pour investir dans cette classe d’actifs.

Ethereum dopé par les Smart Contracts et la DeFi

Ethereum est une plateforme basée sur la technologie blockchain qui permet aux développeurs de réaliser et déployer des applications décentralisées. Alors que le rôle principal de Bitcoin est de transférer de la monnaie virtuelle, celui d'Ethereum est de faire fonctionner le programme de n’importe quelle application décentralisée. Au lieu d'investir dans des serveurs, les développeurs vont mettre l'application sur le réseau Ethereum.Le rôle principal de cette plateforme est d'exécuter ce que l'on appelle des smart contracts, aussi connus sous le nom de contrats intelligents.

Un smart contract, est simplement un programme informatique dont l'exécution ne nécessite pas l'intervention d'un tiers de confiance. Dans le contexte de la blockchain, il s'agit d'un programme qui peut réaliser des opérations lorsque certaines conditions sont remplies sur le registre.

Ethereum est la première plateforme focalisée sur cet usage. La plateforme regroupe ainsi une multitude de contrats autonomes, qui sont exécutés sur la blockchain et qui sont à la base de nombreuses applications décentralisées. Néanmoins, le réseau Ethereum n’est pas le seul à se lancer dans la DeFi. Plusieurs concurrents veulent aussi s’imposer dans ce secteur en pleine croissance :

Solana est une blockchain dont le mécanisme de consensus est basé sur la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake). La preuve d’enjeu demande à l’utilisateur de prouver la possession d’une certaine quantité de cryptomonnaies pour participer à la validation des blocs. Ce processus est économe en énergie et permet de traiter les transactions plus rapidement. Il s’oppose à l’énergivore preuve de travail (Proof-of-Work) de Bitcoin. En outre, Solana se distingue par une technique de consensus supplémentaire appelée preuve d’histoire (Proof-of-History).

Avalanche est une plateforme open source permettant la création d'applications décentralisées et de blockchains interopérables. Les smartcontracts et les applications décentralisées seront ainsi déployés par la plateforme avec facilité, surtout grâce à sa compatibilité avec Ethereum. Avalanche est capable d'héberger des protocoles de la DeFi, des stablecoins et des applications.

Cosmos se présente comme l’internet des blockchains. Le projet se définit comme un écosystème de blockchains indépendantes qui se veut être la fondation de la prochaine génération d'internet. De plus, Cosmos vise à résoudre une problématique fréquente des actifs numériques : la difficulté à échanger simplement et de façon sécurisée des jetons de blockchains différentes. On parle donc d’un réseau de blockchains.

Polkadot est une cryptomonnaie intégrant une blockchain fragmentée qui permet de se connecter à d’autres blockchains. Elle cherche à mettre en œuvre un internet où des blockchains indépendantes peuvent échanger des informations et des transactions. Polkadot, au même titre que Cosmos, aspire à régler les problèmes bien connus de scalabilité et d’interopérabilité. Le projet se présente comme une technologie complémentaire et non concurrente à des réseaux comme Bitcoin ou Ethereum.

L’interopérabilité des blockchains est l’un des sujets importants. La possibilité d’agir en tant qu’extension de réseaux blockchain existants est une fonctionnalité essentielle.

Après plusieurs années de fonctionnement et de mise à l’épreuve, les smart contracts d’Ethereum ont su attiser l’enthousiasme des développeurs. Ces derniers ont imaginé de nombreuses applications dans un large panel de domaines.

Cependant, Ethereum a atteint ses limites en termes de capacité de traitement des transactions. Ce phénomène engendre des répercussions telles que la hausse importante des frais ou encore la paralysie du réseau. Dans les faits, il est impératif de repenser le système pour lui permettre de traiter plus de données.

La blockchain d’Ethereum est actuellement sécurisée par le Proof-of-Work (les mineurs utilisent de la puissance de calculs pour sécuriser le réseau) mais cette sécurisation devrait évoluer vers du Proof-of-Stake avec le passage à Ethereum2.0.

La feuille de route vers Ethereum 2.0 :

En cas de succès, la mise à jour d’Ethereum 2.0 permettra d’assurer la viabilité du réseau de blockchain en déployant des chaînes de preuves d’enjeux et de sharding. Sur ces bases, les applications décentraliséeset la DeFi auront accès à une infrastructure évolutive, efficace et sécurisée qui favorisera l’innovation ainsi quele développement de projets de nouvelle génération.

La DeFi, future révolution ?

La DeFi ou la finance décentralisée n'est rien d'autre qu'un ensemble de protocoles décentralisés qui assurent des services financiers sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'une autorité centrale pour les faciliter.

De nombreux projets se construisent sur ce réseau décentralisé, dont notamment les projets liés à la finance décentralisée qui permettent à n'importe qui de prêter ou d'emprunter des cryptomonnaies.

Le secteur des cryptomonnaies reste une source d'innovation pour les services financiers. L'année dernière, il y a eu beaucoup d’enthousiasme autour de la DeFi, en opposition avec le système financier centralisé actuel.

Un exemple en vogue est l’emprunt de cryptomonnaie stable réalisé sans intermédiaire et sans vérification de crédit. Il est obtenu en déposant en contrepartie une cryptomonnaie(exemple de l’Ethereum), directement dans un smart contract. Cela offre une garantie en cas de défaut de paiement de la dette.

L’objectif de la finance décentralisée est de permettre la transmission de valeur et la création d’une finance pour tous et sans intermédiaire comme peuvent l’être les banques ou les plateformes d’échange. C’est un système totalement décentralisé pour les emprunteurs et il n’est pas possible qu’un prêt vous soit refusé. Par ailleurs, la DeFi permet également aux prêteurs de faire travailler leur argent avec des taux d’intérêts décents.

Les services de lending proposent aux utilisateurs de déposer des actifs numériques sur leur plateforme de manière à générer des intérêts. Pour générer ces intérêts, ces dernières vont prêter l’argent déposé à d’autres utilisateurs en échange d’intérêts. Ainsi, nous voyons l’émergence des premiers services de prêt en pair à pair, où le protocole est le seul intermédiaire entre les utilisateurs.

Les protocoles et applications décentralisés de l’écosystème DeFi :

Depuis 2020, la valeur immobilisée dans la DeFi a augmenté de manière fulgurante pour atteindre 85 milliards de dollars. Dans un environnement économique de taux bas, les rendements de la DeFi restent attrayants, même en tenant compte du risque accru supporté par les investisseurs. Le « Yield farming » propose une alternative au système financier traditionnel grâce à plusieurs stratégies pour optimiser les rendements générés par les cryptomonnaies.

Pour conclure, les cryptomonnaies pourraient révolutionner le monde de la finance. Certes, la technologie de la blockchain est encore jeune, mais l’écosystème continue de mûrir et de croître. Il convient aussi de s’informer régulièrement sur les projets et les concurrents.Diversifier son portefeuille dans cette classe d’actifs,tout en maîtrisant son risquepeut se révéler être une véritable opportunitéd’investissement dans une nouvelle technologie et un écosystème en plein essor.La méthode de l’investissement programmé (DCA) consiste à étaler votre investissement dans le temps. Elle constitue une garantie afin d’obtenir un résultat optimal à long terme.