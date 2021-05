BTC/USD : le Bitcoin marque une pause autour des 58 000$

Fed / Barkin "De façon anecdotique, il semble que les employeurs qui paient plus de 15$ de l'heure de salaire minimum ont moins de mal à recruter" (marrant ça, quand les gens sont mieux payés, c'est plus simple de les recruter)

Si la Fed veut pousser les marchés à la consolidation, c'est le bon moment pour envoyer un message sur les valorisations et le tapering Where is Kaplan ?

La réaction du Nasdaq est logique par rapport aux taux...mais malsaine On est plus en confinement aux US, la notion de "valeurs refuges" tient beaucoup moins que pendant la crise, à un moment donné bad news doit redevenir bad news, pour la "value" et la "growth"