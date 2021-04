BTC/USD : le risque baissier domine sur le Bitcoin

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES BITCOIN

Le Bitcoin fragilisé par une série de mauvaises nouvelles

BTC/ USD les prix enfoncent la borne basse de leur canal haussier

Le Bitcoin fragilisé par une série de mauvaises nouvelles

Le Bitcoin continue de creuser ses pertes ce mercredi avec un repli vers les 56 000 dollars. La cryptomonnaie a été pénalisée par des inquiétudes concernant un potentiel durcissement des réglementations aux Etats-Unis, alors que l’utilisation du Bitcoin est pointé du doigt dans des affaires de blanchiment d'argent.

En outre, le secteur des cryptomonnaies a été impacté par une panne d'électricité dans la région du Xinjiang en Chine, où se trouverait une partie importante de l'activité de minage.

Par ailleurs, le fournisseur d'espaces de travail flexibles WeWork a annoncé mardi qu'il allait commencer à accepter certaines cryptomonnaies pour les paiements mais cela n’a pas permis au Bitcoin de reprendre de la hauteur.

Recommandé par Joris Zanna Recevez les prévisions des analystes DailyFX Recevoir mon guide

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : les prix enfoncent la borne basse de leur canal haussier

Côté graphique, le Bitcoin évoluait dans une dynamique haussière bien en place à l’intérieur d’un canal. Toutefois, force est de constater que le marché a enfoncé la borne basse et la moyenne mobile 50 périodes qui soutenaient les prix depuis le début de l’année.

Pour le moment, la tendance de fond reste haussière mais les vendeurs ont décidé de sortir du bois pour amorcer un mouvement correctif. Une incursion sous les 53 500 ouvrirait la voie à une dégringolade plus profonde en direction des 49 740$ puis 44 850$. A contrario, en supposant que les acheteurs parviennent à reconquérir les 58 350$, alors nous pourrions assister à une nouvelle jambe de hausse.

Pour conclure, il faut désormais se montrer plus prudent sur l’actif, le Bitcoin plafonnait depuis pas mal de temps autour des 60 000$ sans pour autant accélérer vers de nouveaux sommets. Ainsi, une phase de respiration vers les niveaux de supports pour ensuite repartir plus fort serait plutôt sain et légitime.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin