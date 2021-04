BTC/USD : le Bitcoin s’offre un nouveau record avant l’introduction de Coinbase

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES BITCOIN

Le Bitcoin accélère sa hausse et Coinbase débarque en Bourse

BTC/ USD la prochaine cible technique se situe à 67 000 dollars

Le Bitcoin accélère sa hausse et Coinbase débarque en Bourse

Le Bitcoin a atteint de nouveaux sommetsà la veille de l'introduction en Bourse de Coinbase, la plus importante plateforme américaine d'échanges de cryptomonnaies. Le BTC a le vent en poupe et prolonge son ascension, portée notamment par son acceptation grandissante.

Des grandes entreprises comme Paypal, Mastercard, Microstrategy et Tesla font partie de celles ayant rallié la cause du bitcoin. Par ailleurs, des institutions bancaires se tournent aussi vers la première des cryptomonnaies : JP Morgan et BlackRock proposent désormais à leurs clients des fonds spécialisés.

L'entrée en Bourse de Coinbase, dont la valorisation est estimée à environ 100 milliards de dollars sur le Nasdaq est considérée comme une victoire historique pour les défenseurs des cryptomonnaies.

La valeur du bitcoin a progressé de 117% depuis le début de l’année, profitant notamment de l'annonce d'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars aux États-Unis.Bien entendu, cela a incité les investisseurs à acheter des cryptomonnaies pour se protéger contre une éventuelle poussée inflationniste.

Recommandé par Joris Zanna Recevez les prévisions des analystes DailyFX Recevoir mon guide

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : la prochaine cible technique se situe à 67 000 dollars

Côté graphique, force est de constater que le Bitcoin évolue dans une dynamique haussière bien en place. La récente sortie fin mars d’une figure de continuation de tendance (un drapeau)a propulsé le marché vers de nouveaux records. L’analyse technique plaide donc pour une poursuite du flux acheteur en direction des 67 000$.

Depuis janvier 2020, l’actif évolue aussi dans un canal haussier, ainsi le second objectif serait de rallier la borne haute dans les semaines à venir. A contrario, si le Bitcoin commence à manquer de carburant pour poursuivre son ascension, le signal d’alerte pour les vendeurs sera la rupture de la borne basse couplée à la moyenne mobile 50 périodes. Une incursion sous les 55 000$ risquerait de conduire à une correction plus profonde afin que le marché reprenne son souffle.

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin