Bitcoin : reprise haussière vers l’objectif à terme à 82 000 USD

Points clés de l’article :

Le Bitcoin devient petit à petit un actif comme un autre

L’objectif reste sur 82 000 USD

Le Bitcoin devient petit à petit un actif comme un autre

Les investisseurs vont obtenir un moyen moins coûteux de spéculer sur la plus grande crypto monnaie du monde avec les micro-futures du CME, Chicago Mercantile Exchange.

La plus grande place de marché de produits dérivés au monde élargit son offre de crypto pour inclure des contrats à terme Micro Bitcoin alors que l'intérêt des particuliers bondit sur des forums tels que Reddit avec un prix de Bitcoin proche du Bitcoin. D'autres bourses de crypto-monnaies, moins réglementées, proposent des contrats à terme sur le bitcoin.

"Des contrats plus petits permettront à plus de particuliers de participer et d'augmenter la liquidité", a déclaré John Wu, président de la société de crypto Ava Labs. "Cela permettra de se couvrir et, au final, de réduire la volatilité du bitcoin. À long terme, ce sera une bonne chose pour l'utilité de la crypto."

Les micro-contrats à terme sur Bitcoin auront une taille égale à un dixième de celle d'un Bitcoin et seront réglés en espèces, a déclaré la bourse dans un communiqué mardi. Le contrat notionnel actuel est d'environ 300 000 dollars, tandis que les micro-contrats à terme seront d'environ 6 000 dollars aux niveaux actuels, selon Tim McCourt, responsable mondial des produits d'actions chez CME. Cela permettra aux participants de les utiliser pour des transactions plus petites avec une plus grande précision et une meilleure gestion des risques.

C’est une reconnaissance supplémentaire pour le Bitcoin après l’acceptation comme moyen de paiement de la part de Tesla ou Paypal hier.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur le dollar australien Recevoir mon guide

L’objectif reste sur 82 000 USD

Le bitcoin donne des signes de reprise et semble avoir terminé sa correction débutée depuis le plus haut du 13 mars. La rupture de l’oblique baissière lundi pourrait donner le signal d’une nouvelle vague de hausse qui serait confirmée en cas de dépassement du sommet historique à 61 773 USD. Le creux du jeudi 25 mars représente un retracement classique de 61,8% de la vague de hausse entre le 28 février et le 13 mars.

La tendance est bien haussière avec des creux et sommets ascendants qui suivent des signaux Fibonacci et deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. L’objectif reste l’extension de 61,8% à 82 000 USD.

Ce scénario serait invalidé sous 43 756 USD.

Evolution du Bitcoin en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE