Bitcoin (BTC) : le marché pourrait revenir sur le support à 42K$

La baisse de l'euro vs dollar = allègement de posit° short dollar extrêmes, de meilleurs rendements US, d'un différentiel de reprise éco / situation sanitaire Pas mal de choses sont déjà dans les cours. Un retour sur 1.20$ marquerait la fin de ce momentum avec objectif 1.23$ https://t.co/5ONDKdpJ9M

-ok les gars, bloquez un deuxième bateau #WTI --> https://t.co/3gOH8qHVCz

Fed (Clarida) -les risques baissiers pour l'économie ont fortement diminué -mon scénario de base est optimiste -l'économie US est beaucoup plus résiliente que les prévisions il y a un an