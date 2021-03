Bitcoin (BTC) : 60K$, une résistance forte pour le marché

Points-clés de l’article :

Malgré le soutien de la FED aux actifs risqués, le Bitcoin reste couvert par la résistance technique des 60K$.

Le Bull Run n’est pas pour autant terminé, quand bien même une phase corrective plus profonde interviendrait d’ici la fin du mois de mars.

Cours du Bitcoin – plateforme TradingView

La décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) hier a globalement soutenu les actifs risqués, en les maintenant sur leurs récents records, sans pour autant permettre de dépasser des résistances. Globalement, le niveau de complaisance général peut sembler excessif.

Sur cette période d’une année écoulée, alors que les actions européennes viennent d’effacer l’impact baissier du Covid, Bitcoin a dévoilé un mouvement haussier bien construit sur le plan technique, alternant impulsions haussières et consolidations à plat, sans aucun piège technique sur bitcoin euro.

C’est désormais révolu car un tout premier piège technique haussier (bull trap) a eu lieu samedi dernier, avant un franchissement puis réintégration de la résistance à 58350$. Il faut certes se méfier des breakout du weekend (sans les institutionnels), mais c’est malgré tout un petit bull trap, alors que le marché est sous l’influence depuis fin février d’une divergence baissière prix/momentum sur l’horizon de temps hebdomadaire (momentum représenté par l’indicateur technique RSI ci-dessus).

Au stade actuel, le marché reste neutre entre le support à 52K$ et les récents records historiques.

BTCUSD - source TradingView

Le Bull Run n’est pas pour autant terminé, quand bien même une phase corrective plus profonde interviendrait d’ici la fin du mois de mars

Plus globalement sur le marché, les grands indices boursiers européens viennent juste d’effacer l’impact baissier de la chute de 45% en mars 2020, 12 mois pour reprendre 70% et revenir à la case départ, ce que Wall Street a fait en août. Au final, les actifs risqués, même les taux d’intérêt souverains de long terme, ont bouclé la boucle, est-il désormais justifié d’aller plus au regard de la situation économique ?

Bitcoin est concerné par cette question car sa corrélation avec le marché actions est largement positive. En attendant, l’étude de l’axe du temps rend probable le développement du bull run jusqu’au dernier trimestre de l’année sur btc eur.