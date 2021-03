BTC/USD : La Bitcoin pourrait atteindre un plafond majeur entre mai et octobre

Points-clés de l’article sur le cours du Bitcoin :

Le Bitcoin inscrit un nouveau record à 60 000 dollars

Le BTC/ USD pourrait inscrire un sommet majeur quelque part entre mai et octobre 2021

Le cours du Bitcoin a inscrit de nouveaux records ce weekend en dépassant pour la première fois de son histoire le seuil symbolique des 60 000 dollars. Niveau de prix inimaginable il y a encore quelques mois, il semble désormais de plus en plus plausible que le cours du Bitcoin atteigne 100 000 dollars au cours des prochains mois.

L’analyse technique ne donne aucun objectif prix, elle se contente seulement de donner des indications sur la tendance de fond et l’attitude du marché. Sans surprise, la tendance de fond est indiscutablement haussière malgré les nombreuses corrections du BTC/USD depuis le début de l’année.

Ces corrections semblent tout à fait normales, même lorsque le Bitcoin est en bull-market. En effet, il semblerait que le Bitcoin évolue dans des cycles d’environ 4 années, séparés par les « halving » qui divisent par deux les récompenses aux mineurs.

Le cycle « type » du Bitcoin semble commencer après le halving par une phase de nouveaux records de plusieurs mois, suivie d’une forte correction jusqu’à la moyenne mobile à 200 semaines, puis d’une consolidation jusqu’au prochain halving.

C’était en tout cas le cas après le halving de 2012 et le halving de 2016. Il s’était passé 12 et 17 mois respectivement entre le « halving » et le prochain sommet majeur du BTC/USD comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous.

Graphique hebdomadaire du cours du Bitcoin réalisés sur TradingView :

Ainsi étant donné que le dernier halving a eu lieu en mai 2020, le prix du Bitcoin pourrait continuer à inscrire des records ces prochaines semaines et atteindre un plafond entre mai 2021 et octobre 2021 avant de connaître une phase de correction jusqu’à sa moyenne mobile à 200 semaines.

