Bitcoin (BTC) : les sommets historiques agissent en résistance

Retrouvez-moi ce jeudi à 17h00 durant le "Swiss Trading Day 2021" pour parler des devises et des monnaies numériques. Spéculation ou nouvelle révolution ? 👉Voici le lien d'inscription : https://t.co/CgynyvfWvH

#BCE #Lagarde Il est possible que l'inflation atteigne 2% fin 2021 mais nous regarderons au-delà

RT @IGSquawk: "We're not doing yield curve control" #ECB