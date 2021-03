Bitcoin : La phase de correction pourrait être terminée

A un moment donné, la hausse des taux accompagnera la reprise des marchés (optimisme sur croissance, salaires, etc..) Difficile de savoir si c'est pour bientôt pour les US. Nécessaire de surveiller évolut° des taux réels et les indices act° en parallèle Taux réel 10 ans US -> https://t.co/qZY7i7TSUT