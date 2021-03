Bitcoin (BTC) : une phase de temporisation pour le mois de mars

European stock markets to US stock markets : https://t.co/daXIhdGzgu

#OPEC #OPEP #OIL 14th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting Live now https://t.co/KHc2zZHWcr

#Marketlive Market live à 16h sera consacré aux matières premières et notamment le pétrole, avec la réunion de l'OPEP+ cet après-midi (Et palier au pb technique rencontré hier) https://t.co/RmOf0aeve8 https://t.co/Byduu96Y1V

La bulle des valeurs US les "plus shortées" continue de dégonfler dans un environnement de redressement des taux Most Shorted Index vs SP500 (perf. sur 12 mois) --> https://t.co/Q5YU7Efy71