Bitcoin (BTC/USD) : correction plus profonde à venir ?

Le Bitcoin suscite l’intérêt des investisseurs professionnels

Cette semaine, la banque américaine Citi a rédigé un nouveau rapport qui suggère que le bitcoin pourrait devenir « une monnaie de commerce international » au fur et à mesure de son évolution. En effet, Citi explique que le bitcoin, dans le rôle de monnaie commerciale mondiale, pourrait être utilisé par les importateurs et les exportateurs pour payer directement des biens et des services.

La banque affirme qu’une crypto-monnaie décentralisée peut être préférée à une monnaie numérique de banque centrale, car aucun gouvernement ou entité extérieure ne peut prendre des mesures susceptibles d'affecter l'offre de la monnaie commerciale, contribuant ainsi à dissocier le commerce des considérations politiques.

Par ailleurs, MicroStrategy a acheté 328 bitcoins supplémentaires pour 15 millions de dollars, à un prix moyen de 45 710 dollars par bitcoin. Au 1er mars 2021, la société a environ acquis 90 859 bitcoins pour 2,186 milliards de dollars à un prix moyen de 24063 dollars par bitcoin.

En outre, Goldman Sachs Group a redémarré son bureau de trading de crypto-monnaie et commencera à trader des contrats à terme sur le Bitcoin pour ses clients à partir de la semaine prochaine.

Le redémarrage du bureau de négociation intervient dans un contexte d'intérêt croissant des institutions pour le bitcoin. Le BTC est considéré par les investisseurs et certaines entreprises comme une couverture contre l'inflation alors que les gouvernements et les banques centrales activent les robinets de relance.

Goldman a mis en place un bureau de crypto-monnaie pour la première fois en 2018, alors que le prix du bitcoin chutait, réduisant l'intérêt des investisseurs pour les monnaies numériques. Toutefois, certains spécialistes estiment que l'implication de Goldman dans le secteur, signifie que la firme a trouvé un nouvel angle pour tondre les particuliers souvent accusés de se comporter comme des moutons sur les marchés financiers.

Bitcoin en données hebdomadaires

BTC/USD : Une divergence baissière sur RSI

Côté graphique, la configuration se dégrade sur l’actif, ainsi la prudence est de mise. La semaine dernière, le Bitcoin a validé un signal technique baissier. Tout d’abord, la bougie hebdomadaire se caractérise par un pattern de retournement : un avalement baissier. Cette bougie s’accompagne aussi avec de forts volumes.

Parallèlement, les prix ont confirmé une divergence baissière sur RSI. Ces signaux techniques plaident donc pour un mouvement correctif plus profond dans semaines à venir. Ainsi, nous estimons que le BTC risque de dégringoler vers le support à 40 000$ puis de rallier un second niveau autour des 31 000$. Ce pallier correspond au retracement des 50% de Fibonacci en mesurant la dernière vague de hausse depuis le creux du mois de mars 2020. Bien entendu, ce scénario sera invalidé si les prix se hissent au-dessus des 60 000$.

