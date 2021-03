Le Bitcoin rebondit après la publication du rapport Citi

Points clés de l’article :

Le rapport de Citibank situe le Bitcoin à un » point de basculement »

Rebond sur une zone importante à 43 755 USD

Le rapport de Citibank note que la monnaie digitale est à un point crucial de son évolution pouvant basculer vers une devise admise internationalement ou imploser sous la spéculation.

Le rapport enregistre le changement de statut de la monnaie digitale qui était considérée comme trop risquée et volatile et dont l’utilisation était limitée. D’un outil réservé presque exclusivement pour les ventes en ligne, la cryptomonnaie se retrouve maintenant dans plusieurs domaines de l’activité financière (Services de négociation, de données et de conservation ).

L’entrée des investisseurs institutionnels sur le marché des cryptomonnaies a permis au Bitcoin de changer de dimension et de gagner la confiance des acteurs, notamment en ce qui concerne sa sécurité. La conjonction des rendements bas sur les marchés et les anticipations d’inflation ont fait que le Bitcoin est vu comme un outil de diversification voire d’actif refuge que n’offrent plus les obligations gouvernementales.

Dans les trois premières semaines de 2021 les volumes de transactions ont doublé par rapport à 2017/2018. Aux Etats Unis le bitcoin est maintenant accepté par 36% des petites et moyennes entreprises. Donc son acceptation est en constante augmentation. Le rapport note que parmi les cryptos monnaies le bitcoin représente « l’étoile du nord ».

Le bitcoin a touché un point bas à 43100 sur une zone de support entre 42 000 et 43 755 (point bas des séances du 10 et 11 février et retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de hausse) . Les cours se sont aussi appuyés sur la moyenne mobile à 34 périodes et affichent aujourd’hui une séance de reprise. Tant que l’on reste au-dessus de cette zone importante, le scénario à privilégier est une reprise haussière surtout que le RSI a maintenant quitté sa zone de surachat indiquant un marché plus équilibré.

Une rupture de cette zone serait par contre très négative et pourrait voir la monnaie digitale retracer intégralement sa dernière vague de hausse.

Evolution du bitcoin en données quotidiennes :

