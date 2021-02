BTC/USD : le Bitcoin dépasse les 50 000$

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

Le Bitcoin est porté par les grandes entreprises

Le Bitcoin a dépassé les 50000 dollars pour la première fois et progresse d’environ 70% depuis le début de l'année. Actuellement, le BTC pèse autour de 920 milliards de dollars de capitalisation et représente près de 61% du marché des cryptos.

L’actif est également porté grâce à des achats massifs (MicroStrategy et Tesla début février) et des solutions de paiementsproposées par les grandes entreprises américaines dontPaypal et Mastercard. Les entreprises US ont des liquidités de 4000 milliards de dollars, dont une partie pourrait être investie et diversifiée sur le Bitcoin.

Par ailleurs, MicroStrategyentend s'endetter à hauteur de 600 millions de dollars pour acheter du BTC. Cette décision est presque aussi forte que celle de Tesla car elle exploite la faiblesse des taux d'intérêt et la dépréciation du billet vertafin de basculer sur les cryptomonnaies.

Selon les dernières données publiées par Skew, les marchés d'options estiment à 10% la probabilité que le bitcoin dépasse les 100000 dollars d'ici à la fin de l'année.

Bitcoin en données journalières

BTC/USD : l’objectif théorique du drapeau est atteint

Graphiquement, la dynamique reste haussière, néanmoins un objectif majeur a été atteint vers les 50 000$. Tout d’abord, il s’agit d’un seuil psychologique mais surtout les prix consolidaient dans une figure de continuation de tendance au mois de janvier, un drapeau ! Ainsi, l’objectif théorique en reportant le « mat » de cette figure se situe proche des 50 000$.

Après cette envolée, une petite respiration pour ensuite repartir plus fort serait plutôt sain et légitime. De ce fait, le BTC pourrait consolider dans un range entre 50 000$ et 44 850$. Une incursion sous le support conduirait à un test des anciens plus hauts vers 40 000$. Toutefois, en supposant que le marché réussisse à s’extraire de son actuel « ATH », alors le Bitcoin devrait déclencher une nouvelle jambe de hausse pour inscrire de nouveaux records.

