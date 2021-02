Bitcoin euro : range technique de continuation haussière ?

Points-clés de l’article :

Bitcoin euro – plateforme TradingView

Le cours du Bitcoin construit un range technique depuis 3 semaines, qui prend la forme d’un triangle chartiste

Cela fait maintenant 3 semaines que le cours du Bitcoin voit sa dominance reculer et qu’il construit un range chartiste sur le marché des crypto-monnaies. Cette période de pause est très saine pour la tendance de fond et permet de construire le mouvement haussier à l’image de ce que le marché fait depuis maintenant plus de 10 ans.

Ce range chartiste prend une forme particulière, celle d’un triangle rectangle graphique, une configuration qui appartient à la catégorie des formations de continuation. Mais il faut rester prudent, par expérience (à priori), le marché peut en sortit à contre-tendance.

Dans tous les cas, la probabilité que la tendance haussière se relance reste dominante au-dessus du support à 25.000€ sur btc eur.

btc eur - source TradingView

Les réseaux sociaux, les groupes de Pump & Dump, en soutien des cryptos

Alors que le feuilleton GameStop a démontré que des groupes de traders particuliers sur les réseaux sociaux pouvaient renverser des hedge funds, rappelons que le marché des crypto-monnaies est habitué de ces groupes de pression à l’achat et à la vente (groupes de Pump and Dump) ; sans oublier des stars influentes sur les réseaux sociaux comme Elon Musk qui a fait monter le BTC de 10% vendredi dernier. En définitive, tout ceci augmente la liquidité sur le bitcoin et altcoins, c’est une donnée favorable à long terme.