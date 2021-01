Bitcoin euro : une pause saine pour la tendance de fond

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin est entré dans une phase de retracement depuis 2 semaines et c’est très sain pour la construction technique de la tendance de fond.

La altseason actuelle est bien mise en évidence par le recul de la dominance Bitcoin.

bitcoin euro – plateforme TradingView

Depuis maintenant deux semaines, le cours du Bitcoin est entré dans une phase de pause, mettant ainsi un terme à l’excès vertical haussier du début du mois de janvier et permettant d’éviter le scénario d’une bulle spéculative.

Sur les graphiques de long terme, il y a largement la place pour faire un retracement/range de plusieurs semaines et ainsi prenne la construction technique haussière de fond. A court terme, le marché est sorti par le bas d’un triangle chartiste et corrige en trois temps, une formation elliottiste en zigzag lettré ici A, B et C. La tendance est désormais neutre entre le support majeur à 22.000€ et la résistance pivot court terme à 28.000€ sur btc eur. Plus Bitcoin prend le temps de marquer une pause, plus haut il ira cette année.

Graphique de la dominance Bitcoin - source TradingView

Pendant que Bitcoin marque une pause, la saison des altcoins bat son plein avec les stars de la finance décentralisée et les alt majeurs qui font ou tendent vers de nouveaux records historiques. Cette altseason est bien illustrée par le recul de la dominance Bitcoin depuis la résistance à 73%. En revanche, un support à 62% pourrait faire rebondir la dominance cette semaine.