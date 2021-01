Prévisions BTC/USD – ETH/USD: le Bitcoin et l’Ethereum continuent de défier la gravité

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

Le BTC attire le flux des investisseurs professionnels

En ce début d’année, un actif s’affiche sur le devant de la scène, le Bitcoin ! La cryptomonnaie a franchi la barre des 40 000 dollars pour la première fois de son histoire. En pleine flambée, le succès du Bitcoin attise l’appétit des investisseurs. La performance du Bitcoin a dépassé les 300% en 2020 valorisant ainsi l'actif à plus ou moins 665 milliards de dollars à ce jour. Jusqu’où ira le Bitcoin ? En 2017, le BTC avait été porté par les particuliers. Depuis 2020, ce sont les entreprises et cela pourrait changer pas mal de choses dans le paysage financier.

La récente envolée a démarré fin octobre, avec le lancement d'un service d'achat, de vente et de paiement en cryptomonnaie par le géant des paiements en ligne Paypal. Outre ce service destiné aux particuliers, des fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus à cet actif. Certaines entreprises ont décidé de placer une partie de leur trésorerie en BTC pour se prémunir contre l’inflation, comme Microstrategy (425 M$) et Square (50 M$).

Pour plusieurs acteurs du marché, le Bitcoin représente une forme d'or numérique, un moyen de se prémunir de l'inflation qui pourrait être créée par les mesures monétaires ultra-accommodantes adoptées par de nombreuses Banques centrales.

La création monétaire, qui était déjà en progression constante depuis la crise de 2008, connaît depuis la crise du Covid-19 une accélération extraordinaire. Les taux d’intérêt négatifs deviennent une réalité, les dettes publiques semblent désormais hors de contrôle et l’inflation fait l’objet d’un discours de plus en plus favorable de la part de la Fed et de la BCE.

Fin 2017, les particuliers s'étaient rués sur cette monnaie, mais après plusieurs mois de hausse, son prix s'était effondré en décembre 2017 et de nombreux investisseurs arrivés tard dans la course avaient laissé des plumes.Au fil des ans, le Bitcoin a toutefois vu son prix remonter, et intéresse désormais de plus en plus d'investisseurs professionnels, impressionnés par la résilience des cryptomonnaies. La bulle de 2017 n’est pas la plus spectaculaire, le cours du Bitcoin fait l’objet de mouvement cycliques dans le temps. Pour rappel, il a déjà perdu cinq fois 80% en 10 ans tout en restant haussier à long terme.

Le récent mouvement parabolique à la hausse se traduit par une mise à jour de la réglementation américaine qui permet aux cryptomonnaies d'être utilisées par les banques pour les paiements. Par ailleurs, les analystes de JPMorgan estiment que le Bitcoin pourrait atteindre 146 000 dollars, à condition que sa volatilité s'apaise pour attirer des investisseurs qui préfèrent pour l'instant l'or, plus stable. De plus, la banque américaine MorganStanley a pris 10% du capital de MicroStrategy dont le principal fait d'armes est de détenir 3 milliards de Bitcoins. Conclusion, c’est la deuxième grande banque à changer son fusil d’épaule après JPMorgan.

Une hausse parabolique

La courbe parabolique est l'une des plus fortes tendances qu'un actif puisse avoir. Ce type de schéma est celui qui monte le plus loin et le plus rapidement. Il se trouve sous la plus forte accumulation et chaque repli est acheté par les investisseurs.

Souvent, vous verrez des actifs monter de la sorte vers le début ou la fin d'une hausse du marché. Ce schéma crée des bases de prix avant de franchir de nouveaux sommets. Cette configuration se reproduit plusieurs fois à mesure que la hausse accélère. Par conséquent, le danger arrive vers la fin de la formation après le plus grand mouvement de hausse dans un territoire extrêmement suracheté (RSI). La dernière vague se termine généralement par un plongeon des prix.

Nous avons aussi eu un regain d’intérêt des particuliers et des médias. Le grand public est devenu subitement conscient qu’il se passait quelque chose. Tout le monde veut en être et pas question de louper le coche.

D’abord, les médias ont saisi le phénomène. Le Bitcoin est apparu à la une des journaux et des « experts » se sont succédés sous les feux de la rampe pour prédire de nouveaux objectifs.

Futures sur Bitcoin en données journalières

Le Bitcoin consolide dans un triangle symétrique

Graphiquement, force est de constater que la hausse est parabolique. Par conséquent, la théorie dit qu'à partir de la base 3 les cours peuvent doubler. Elle invite également à la prudence lors de la rupture de cette parabolique. Une dynamique haussière ultra pentue est inconcevable à long terme, les excès se corrigent par des excès.

Plusieurs cibles sont envisageables, le BTC a laissé plusieurs gaps non refermés sur son chemin. Ainsi, les prix risquent d’être attirés par ces trous de cotation. Le premier gap à surveiller se situe vers les 23 600$ puis le second sous le seuil psychologique des 20 000$.

Toutefois, à court terme les prix évoluent dans un triangle symétrique, ainsi une sortie par le haut permettrait au BTC de déclencher une nouvelle jambe de hausse vers les 50 000$.

Pour déterminer la meilleure stratégie afin d’investir sur l’actif, il faudra attendre la sortie du triangle. Les conditions actuelles sont risquées et l’euphorie était palpable ces dernières séances. De ce fait, la correction actuelle n’est peut-être pas terminée.

GRAPHIQUE DE L’ETHEREUM EN DONNÉES JOURNALIERES

L’Ethereum évolue à l’intérieur d’un range

Concernant l’Ethereum, celui-ci est enfermé dans un range entre 1 290$ et 985$, ainsi la cassure d’une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Pour l’instant, balle au centre, les prix pourraient continuer de consolider afin d’effectuer de nouvelles rotations dans ce rectangle.

Le franchissement de la borne haute ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse en direction des plus hauts historiques à 1 422$ puis 1 550$. En revanche, si la borne basse à 985$ devait céder sous la pression vendeuse, nous assisterions à une correction plus profonde vers les 810$ puis 622$.

Pour conclure, à chaque profil d'investisseur correspond une stratégie d'investissement, le but étant de définir un horizon de temps et de maîtriser son risque. Bien entendu, une stratégie de « buy and hold » permet de prendre du recul quelles que soient les fluctuations du marché. Néanmoins, il convient d’affiner ses entrées et de ne pas se précipiter avec le syndrome « FOMO » afin de maximiser ses gains.

Les cryptomonnaies continuent de défier toutes les attentes et les sceptiques, laissant ainsi tous les autres actifs dans son sillage. Plus les acteurs du marché percevront que la valeur de leurs actifs, en particulier de leurs liquidités telles que les monnaies fiduciaires s’érodent, plus ils chercheront des alternatives. Les cryptomonnaies pourraient bouleverser la sphère financière dans les prochaines années. Allouer une petite partie de son portefeuille dans cet actif peut se révéler être une opportunité de diversification, surtout en appliquant la méthode de l’investissement programmé (DCA).

