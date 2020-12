Bitcoin (btc) : objectif théorique haussier atteint

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin est le leader boursier cette année avec plus de 270% de performance. Une phase de consolidation est maintenant attendue à court terme

L’année boursière est terminée et est donc venu l’heure du bilan entre les différentes classes d’actifs. L’année 2020 est naturellement une année technologique, avec le compartiment Nasdaq leader sur le marché actions. Mais in fine, ce sont les actifs cryptographiques qui occupent les premières places du classement, tout au-moins font ils jeu égal avec les actions technologiques. Le cours du Bitcoin gagne ainsi plus de 220% pour le taux bitcoin euro.

En revanche, le cadre technique court terme invite à la prudence. Depuis le débordement des anciens records historiques, le marché est monté en ligne droite de manière verticale et a rapidement rejoint les objectifs théoriques haussiers déterminés par l’analyse technique des marchés financiers. Il s’agit en particulier des 27K$, une cible d’extension des ratios de Fibonacci, associés aux vagues d’Elliott.

Le cadre technique court terme invite donc à la prudence et ce, pour deux raisons : la première est la présence d’une divergence baissière prix/RSI en données journalières sur le prix du BTC et la seconde est la présence d’une configuration identique de divergence baissière sur le graphique de la dominance Bitcoin. La hausse devrait donc marquer une pause en cette dernière semaine boursière.