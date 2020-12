Bitcoin (BTC) : L’ATH, enjeu technique immédiat

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin a rebondi sur support et se dirige vers une troisième tentative de déborder son record historique.

Le BTC/ USD a rebondi sur le Kijun-sen du système ichimoku ; focus théorique sur cette composante.

Graphique du cours du Bitcoin (BTC) avec la plateforme TradingView

Le cours du Bitcoin et des altcoins majeurs ont rebondi sur support depuis vendredi dernier, continuant ainsi de défendre la tendance haussière alors que le record historique du BTC (ATH for All Time High) agit encore en résistance sur le marché. Le taux BTC/USD a préservé son premier support technique à 18K$ (Kijun-sen quotidienne, système ichimoku) et a rebondi durant le weekend, sans un volume d’échange cependant réduit ; s’agit-il d’un piège haussier basé sur une hausse dans le volume des traders institutionnels ? (Les contrats futures et d’options BTC ne s’échangent pas durant le weekend). Pour répondre à cette question, cette séance du lundi 14 décembre va permettre d’observer le comportement de la smart money, qui a tendance jusqu’à présent à shorter le record historique.

Factuellement, il faut convenir que la tendance court terme est haussière au-dessus du premier support à 18.500$. Mais si le volume ne fait pas un fort retour avec un dépassement rapide des 20K$, alors le marché pourrait retomber vers les 16K$ avant Noël. Les toutes premières séances de cette semaine du lundi 14 décembre sont donc décisives pour un Bitcoin qui va très prochainement quitter le range 18K/20K$.

Focus théorique sur les composantes du système Ichimoku – source TradingView

Le BTC/USD a rebondi sur le Kijun-sen du système ichimoku ; focus théorique sur cette composante

Comme évoqué ci-dessus, le cours du Bitcoin a donc rebondi sur le Kijun-sen du système ichimoku, ce qui a permis la relance de la tendance haussière. La tendance est définie par une subtile association de plusieurs composantes de cette approche technique, notamment le Kijun-sen qui représente la moyenne arithmétique des plus hauts et des plus bas sur les 26 dernières périodes. Voici enfin une vidéo courte sur ce sujet : Bitcoin : le Kijun-sen journalier, clef de la tendance de fin d’année.