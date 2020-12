Bitcoin (BTC) : quel rythme de marché ces 3 prochaines semaines ?

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin temporise sous son record historique après avoir inscrit deux mois de hausse verticale.

Pour la tendance de fin d’année du BTC/ USD , trois cas de marché sont à envisager.

Graphique de moyen terme du cours du Bitcoin avec la plateforme TradingView

Le cours du Bitcoin temporise sous son record historique après avoir inscrit deux mois de hausse verticale

Après avoir affiché 100% de performance sur les mois d’octobre et de novembre, le cours du Bitcoin a donc rejoint de manière verticale son ATH, son « All Time All », inscrit au mois de décembre 2017. Depuis 2 semaines, le « suspense » reste entier, le marché ne faisant pas encore son choix technique et laissant acheteurs et vendeurs dans une phase d’attente tendue d’autant plus que les positions de trading ouvertes sont conséquentes chez les traders particuliers et les traders institutionnels.

Le graphique ci-dessus dévoile plusieurs hypothèses pour la dynamique de fin d’année, un short squeeze au-dessus des 20K$, un trading range 16K/20K$ ou un retracement vers 14K pour le cours du Bitcoin. Au stade actuel, le marché fait le choix du trading range pour consolider la hausse des deux derniers mois.

BTC/USD en intraday – source TradingView

Pour la tendance de fin d’année du BTC/USD, trois cas de marché sont à envisager

Il y a largement la place pour marquer une pause sur les graphiques de long terme entre 14K et 19K$. Malgré cela, le BTC fait preuve de résilience haussière, la probabilité d’un « short squeeze », c’est-à-dire la chasse aux ordres stops de protection des vendeurs au-dessus des 20K$, a augmenté. Entre le retracement vers 14K/16K$ et le short squeeze vers 22K, reste une troisième hypothèse, celle de la poursuite du trading range, qui n’arrangerait personne. Dans l’immédiat, le BTC est sorti par le bas d’un triangle intraday, l’ATH garde donc encore le dessus en tant que résistance majeure.