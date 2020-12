Bitcoin (BTC) : les jeux techniques seront très bientôt faits

Points-clés de l’article :

L’analyse technique du cours du Bitcoin décrit une phase d’attente sous le record historique (ATH)

Suspense technique entre soit un rejet vers 16K$, soit une accélération vers 22K$

Graphique du cours du Bitcoin (btc) avec la plateforme TradingView

La semaine passée a été haute en couleurs pour le cours du Bitcoin, avec un rejet violent baissier sous le record historique lors de la session du jeudi 26 novembre. Avec plus de 100% de hausse en l’espace de 2 mois, le BTC a réalisé lundi soir une cassure technique mensuelle en clôture qui est tout à fait considérable et portée par un fort volume institutionnel. Cette clôture technique de novembre 2020 ouvre la perspective de nouveaux records historiques ces prochains mois, ce sont les seuils des 22.000$ et 25.000$ qui se trouvent au-delà de l’actuel ATH à 19.650$. Le nouveau garant chartiste de la tendance haussière de fond se trouve à 14K$.

Graphique intraday du taux BTC/USD – source TradingView

Mais dans l’immédiat et comme en 2017 (au printemps 2017, le BTC dépasse ses anciens records historiques de 2013 après avoir retracer deux fois au préalable), la tendance haussière est bloquée nette par le plus haut absolu atteint au mois de décembre 2017. Après une première tentative vaine, le cours du Bitcoin s’y attaque pour la seconde fois et la volatilité est au rendez-vous ! Le suspense est total entre un scénario FOMO au-delà du record historique ou la poursuite d’une phase de pause très volatile entre 14K$ et 19K$. Attention car sur les graphiques de long terme, il y a la place pour retracer jusqu’à 14K$...